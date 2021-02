Expo Dubai: incentivi alle imprese in Emilia-Romagna

La Regione sostiene la partecipazione delle aziende locali all'Expo Universale di Dubai in programma da ottobre 2021.

L’Expo Universale 2020 di Dubai è l’evento simbolo a livello internazionale della ripartenza dopo la pandemia, rappresentando una importante vetrina per valorizzare progetti, idee e modelli innovativi. La Regione Emilia-Romagna favorisce la partecipazione delle aziende locali alla manifestazione, che con il tema “Connecting Minds, Creating the Future” avrà luogo negli Emirati Arabi dal 1 ottobre 2021 al 30 marzo 2022.

La Regione concede contributi alle imprese, ai consorzi per l’internazionalizzazione (costituiti da almeno otto imprese non associate o collegate fra di loro e attive) e alle reti di imprese (costituite da minimo 3 imprese), per incentivare la realizzazione di eventi e iniziative promozionali rivolte ai mercati esteri esclusivamente sul territorio degli Emirati Arabi Uniti, in concomitanza con l’Esposizione Universale di Dubai.

Gli eventi potranno essere realizzati anche all’esterno dell’area Expo, ma sempre nel territorio degli Emirati Arabi Uniti. Possono essere finanziati workshop, seminari, incontri d’affari, degustazioni, sfilate, visite aziendali e ogni altra tipologia di attività occasionale volta a promuovere le imprese nazionali.

Le domande per accedere ai contributi, che dovranno pervenire entro il 15 aprile 2021, potranno essere redatte utilizzando i moduli allegati al bando ufficiale.