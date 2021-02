Consorzi Emilia-Romagna: export e promozione digitale

Sostegno ai Consorzi per l’avvio di progetti di promozione internazionale ed export digitale: domande entro il 15 marzo.

La Regione Emilia-Romagna lancia il bando 2021 per sostenere i progetti di promozione internazionale digitale dei Consorzi, favorendo percorsi di internazionalizzazione delle PMI in forma aggregata anche sui canali digitali internazionali.

Possono partecipare al bando i Consorzi per l’internazionalizzazione con sede nel territorio regionale, promotori di progetti aggregati di promozione internazionale digitale attinenti alle attività promozionali e a quelle permanenti di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica all’estero.

Grazie alle risorse del bando si potranno coprire le spese relative all’analisi per l’adozione di servizi digitali e virtuali, alla preparazione di un piano export digitale, al personale, al marketing e alla comunicazione, al sito web, alla partecipazione a incontri B2B ed eventi (virtuali o in presenza) o a fiere internazionali, sia in Italia che all’estero (virtuali o in presenza). Le spese devono essere sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa attraverso l’applicazione Sfinge 2020 entro il 15 marzo 2021.