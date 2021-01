Emilia-Romagna: ristori regionali per le imprese

Al via l’operazione ristori promossa dalla Regione a beneficio delle attività locali duramente colpite dalla pandemia.

Grazie a un plafond di aiuti pari a 40milioni di euro, prende il via in Emilia-Romagna l’erogazione dei ristori regionali a beneficio delle imprese colpite dalle conseguenze della pandemia e alle prese con varie limitazioni e chiusure.

Le risorse si aggiungono a quelle nazionali e prevedono l’attivazione di bandi ad hoc per bar e ristoranti a partire dal 20 gennaio: saranno gli Enti camerali a gestire singoli bandi in ogni provincia attraverso una convenzione già approvata con Unioncamere Emilia-Romagna. La Regione stessa, invece, gestirà direttamente altri due bandi da 1,5 milioni di euro rivolti rispettivamente:

ai gestori delle piscine pubbliche , per l’erogazione di un contributo diretto una tantum in un’unica soluzione;

, per l’erogazione di un contributo diretto una tantum in un’unica soluzione; a beneficio invece di Taxi e Noleggio con conducente (Ncc), bonus erogati sulla base delle licenze in essere.

Saranno messi a disposizione ristori anche per le seguenti attività: imprese culturali e cinema, palestre, spettacolo viaggiante, discoteche e locali da ballo assimilati. Circa 4 milioni di euro sono infine da destinare ai ristori per altre categorie, fra cui venditori ambulanti in fiere e sagre paesane.