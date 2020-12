Lazio: piano ristori per l’Editoria

La Regione Lazio è in procinto di varare un avviso unico destinato a tutte le imprese del settore dell’informazione locale, stampa quotidiana e periodica, emittenti radio e TV e attività di editoria online che hanno subito un calo di fatturato del 30% tra aprile e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Un piano di interventi che si propone di sostenere le aziende del comparto, fortemente colpite dall’emergenza sanitaria.

L’informazione è un fondamentale presidio di democrazia che dobbiamo assolutamente sostenere e aiutare – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli – Desidero ringraziare il Consiglio Regionale per il via libera di oggi a quello che di fatto si configura come un piano ristori per le imprese del mondo dell’informazione della Regione Lazio.