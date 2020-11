Locazione agevolata per attività di periferia

Il progetto “Riaccendi il tuo quartiere” per favorire l'avvio di nuove attività nei quartieri periferici di tutta Roma.

Regione Lazio e Ater promuovono il progetto “Riaccendi il tuo quartiere”, iniziativa che dopo una fase sperimentale si amplia coinvolgendo diverse zone periferiche della Capitale. L’obiettivo del bando, infatti, è quello di favorire l’avvio di nuove attività nei quartieri periferici di tutta Roma, cercando di dare impulso alla piccola imprenditoria e alle attività delle associazioni anche per contrastare la crisi generata dalla pandemia.

Il bando mette a disposizione 90 locali extraresidenziali accessibili attraverso canoni di locazione agevolati, fissati con un abbattimento del 50% dei valori OMI: l’aggiudicazione sarà a favore dell’offerta più elevata rispetto a quella della base d’asta. Possono partecipare le persone fisiche e le associazioni, che nel caso in cui svolgano attività di comprovata valenza sociale potranno usufruire di ulteriori abbattimenti dei canoni di affitto. I locali sono situati in quattro quadranti in tutta Roma:

Quadrante 1 (Municipio IV) 20 locali nei quartieri di Pietralata, Tiburtino, Monti del pecoraro, San Basilio, Casal Monastero, Ponte Mammolo e Rebibbia;

Quadrante 2 (Municipio III) 20 locali nei quartieri di Tufello, Valmelaina, Vigne Nuove, Bufalotta, Serpentara, Castel Giubileo e Cinquina;

Quadrante 3 (Municipi V-VI-VII-VIII-IX) 20 locali nei quartieri di Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Torre Maura, Villaggio Breda, Tor de’ Schiavi, Tor Marancia e Laurentino;

Quadrante 4 (Municipi XI-XII-XIII-XIV-XV) 30 locali nei quartieri di Corviale/Casetta Mattei, Prima Porta, Pineto, Valle Aurelia, Primavalle e Torrevecchia.

Con questo bando verranno messi a disposizione molti locali Ater rimasti chiusi e inutilizzati da troppo tempo. Il costo di locazione sarà ridotto del 50% per dare un’opportunità ad associazioni e piccoli imprenditori di aprire un’attività, con l’obiettivo di creare lavoro e riaccendere una luce nelle periferie di Roma. Dopo il successo del bando sperimentale a Garbatella, questa preziosa occasione viene estesa in altri quadranti della città per rilanciare il tessuto economico e sociale in una fase resa ancora più difficile dalla pandemia – spiega l’assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani.

Il bando scade il 27 gennaio 2021.