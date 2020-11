Sostegno alle imprese romane contro la crisi

Conoscere e sfruttare le potenzialità di Amazon per vendere online con successo: webinar gratuito per le imprese.

Incontri online individuali gratuiti di primo orientamento per le MPMI che operano sui mercati esteri: al via i “giovedì dell’internazionalizzazione”.

Slitta al 16 novembre la scadenza del bando promosso dalla Regione Veneto per la concessione di bonus occupazionali a favore delle MPMI.

L’edizione 2020 di “Artigiano in Fiera” solo online dal 28 novembre al 20 dicembre: laboratori digitali e shopping online per valorizzare il Made in Italy.