Maltempo Veneto: MPS in aiuto di imprese e famiglie

Art-ER lancia un nuovo progetto per potenziare le competenze dei dottorandi in materia di open innovation e management dell’innovazione.

Al via la consultazione pubblica per definire la strategia di specializzazione intelligente mirata a promuovere l’innovazione in Lombardia.

Maker Faire Rome: innovatori a rapporto

A dicembre l’edizione 2020 di Maker Faire Rome – The European Edition in versione ibrida: al via la call per innovatori.