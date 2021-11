Gestire i processi aziendali in Cloud: perché è vitale per le PMI?

Connettere l’azienda è uno step determinante per farla crescere: focus sulle nuove tecnologie digitali e sulle potenzialità del gestionale in Cloud.

Garantirsi un vantaggio concreto rispetto alla concorrenza significa investire di più su efficienza e produttività, sfruttando le potenzialità della digitalizzazione per concentrarsi sulle attività fondamentali per la crescita aziendale. Oggi, infatti, le aziende devono far fronte a esigenze in continua evoluzione, dettate dal processo di trasformazione digitale che le coinvolge in pieno e che richiede l’uso di sistemi innovativi in grado di stare al passo con i tempi.

Per gestire l’azienda a trecentosessanta gradi, ottenendo una visione completa e snellire i processi aziendali, è fondamentale riunire le persone, i processi e i dati. Una strategia basata su sistemi e processi interconnessi porta al miglioramento delle interazioni con i clienti e ottimizza la fase decisionale, rendendo più fluido il flusso di lavoro.

Come ottenere una visione d’insieme abbandonando l’utilizzo di più strumenti e sistemi indipendenti, difficili da interconnettere e collegare con le nuove tecnologie? La risposta è nella gestione flessibile e integrata di contabilità, vendite, servizio clienti e operazioni, resa possibile dal ricorso a un gestionale in Cloud. Una soluzione ERP completa e integrata, infatti, aiuta le imprese a pianificare le risorse interne in modo proficuo.

ERP in Cloud: l’importanza di scegliere il partner giusto

Affinché la transizione digitale possa rivelarsi vantaggiosa ed essere attuata senza intoppi, è fondamentale poter contare sull’affiancamento di un partner affidabile e sul sostegno di consulenti esperti e preparati.

Il gruppo NAV-lab, una delle più importanti realtà Microsoft Gold Partner italiane, mette a disposizione soluzioni ad hoc per accedere a una piattaforma ERP moderna e in Cloud, calibrata proprio sulle esigenze delle PMI. Un set di servizi gestionali all inclusive all’altezza delle sfide più ardue, in grado di liberare energia creativa e favorire innovazione.

Microsoft Dynamics 365 Business Central, fruibile come servizio SaaS e utilizzato in Italia già da 6mila aziende, è l’ERP che gestisce in modo completo tutte le aree aziendali anche grazie all’integrazione sia con le soluzioni per la produttività della piattaforma Cloud Microsoft, nella quale è inserito, sia con le APP Tempo Zero sviluppate da NAV-lab.

Supporta più di 40 diverse lingue e usufruisce di tutte le ultime tecnologie di Microsoft per le piccole e medie imprese, che possono avere a disposizione ovunque con qualsiasi dispositivo un gestionale sempre aggiornato alle ultime versioni per amministrare gestione finanziaria e contabilità, Supply Chain, magazzino, attività di vendita e assistenza, Project Management, Business Intelligence E Reporting. Operativo ovunque e pienamente integrato in Office 365, il gestionale Cloud NAV-lab permette di integrare ERP e CRM in un’unica piattaforma e di centralizzare tutti i dati, creando e configurando comodamente report che contengono le informazioni su flusso di cassa, inventario e clienti.

Focus sulle potenzialità del gestionale in Cloud

Nell’ottica di dissipare tutti i dubbi sull’utilità dei gestionali in Cloud, spesso manifestati dal mondo delle imprese, gli esperti NAV-lab promuovono un webinar formativo che raccoglie le risposte degli esperti ai quesiti più condivisi. Un contenuto che si propone di accompagnare le PMI nella loro corsa verso il digitale, focalizzando l’attenzione sulle tecnologie abilitanti, sui vantaggi e sui benefici per il business che derivano dall’uso di piattaforme con gestionali Cloud integrati.

Scopri le potenzialità del GESTIONALE IN CLOUD

nel video-approfondimento di NAV-lab

Il webcast NAV-lab

Con durata pari a circa sessanta minuti, il video prevede una serie di contenuti e interventi:

Introduzione a cura di Giuseppe Volta , membro del Consiglio di Amministrazione e Direzione Comitato Tecnico del gruppo NAV-lab;

, membro del Consiglio di Amministrazione e Direzione Comitato Tecnico del gruppo NAV-lab; “CLOUD ed ERP: il binomio che vince”: intervento di Laura Giacometti , Innovation Manager, docente ed esperta in sistemi gestionali, consulente per l’implementazione e riorganizzazione dei DB e collaboratrice della testata PMI.it;

, Innovation Manager, docente ed esperta in sistemi gestionali, consulente per l’implementazione e riorganizzazione dei DB e collaboratrice della testata PMI.it; “ Microsoft come partner Cloud”: l’ecosistema consolidato di soluzioni ed ERP all’avanguardia: intervento del moderatore Stefano Demiliani , responsabile dello Sviluppo nel Comitato Tecnico NAV-lab, formatore nei corsi di specializzazione in Microsoft e autore di testi sulle modalità di sviluppo in Microsoft Dynamics 365 Business Central;

Microsoft come partner Cloud”: l’ecosistema consolidato di soluzioni ed ERP all’avanguardia: intervento del moderatore , responsabile dello Sviluppo nel Comitato Tecnico NAV-lab, formatore nei corsi di specializzazione in Microsoft e autore di testi sulle modalità di sviluppo in Microsoft Dynamics 365 Business Central; “NAV-lab: esperienza, affidabilità, approccio Cloud based certificato e senza compromessi”: intervento conclusivo a cura di Giuseppe Volta.

Come seguire il video-approfondimento NAV-lab

Il webcast gratuito, fruibile in modalità streaming su richiesta, con la compilazione dell’apposito form online, consente di fare chiarezza sia sui molteplici aspetti legati all’utilizzo delle risorse Cloud, sia sugli strumenti appositamente studiati per il business. Un’opportunità concreta per apprendere una lezione ormai fondamentale: connettere l’azienda è uno step determinante per farla crescere.

