Huawei eKit, nuovi tool per la digitalizzazione delle PMI

Nuovi tool per le digitalizzazione ricompresi nell'eKit per le PMI da Huawei: novità di prodotto e trend emergenti.

Strumenti di collaborazione intelligente, reti cablate e wireless, reti ottiche di accesso IP+, storage e piattaforme IT: sono solo alcuni dei tool pensati per la digitalizzazione delle PMI compresi nel Huawei eKit.

Un marchio del colosso cinese delle TLC dedicato allo sviluppo di prodotti di distribuzione per vari scenari d’uso aziendale nel mondo delle PMI.

Huawei eKit per PMI digitali

In occasione di Huawei Connect 2023 sono stati lanciati 17 nuovi prodotti, che si aggiungono ai 31 della prima metà dell'anno.

Fra le novità, le serie eKitEngine S220 e S310 per i gateway, gli switch L2 e L3 che supportano uplink 10GE completo e PoE perpetuo, eKitEngine AP160, una piastra a muro AP spessa 8 mm che supporta l’esclusiva tecnologia DVFS, insieme ad altri nuovi prodotti che supportano lo storage ibrido SAN/NAS.

Fra i 31 prodotti lanciati nella prima metà dell’anno, gateway convergenti con le migliori prestazioni del settore, switch facili da usare, prodotti WLAN con una copertura più ampia del 20% e app che facilitano l’O&M, operation and manteinance, per partner e clienti.