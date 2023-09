Banche e gestione patrimoniale: differenziarsi per competere con le big tech

Questo il tema del webinar “Platformication nel Wealth Managament” presentato da Backbase (12 settembre, 11.30).

La sinergia tra reti di consulenti sempre più specializzati e l’automazione intelligente possono essere di reale supporto alle banche e alla loro competitività.

Da questo spunto prende le mosse “Platformication nel Wealth Managament”, il free webinar di Backbase, leader mondiale nell’ambito dell’Engagement Banking, organizzato con IKN Italy, il 12 settembre alle 11.30.

Secondo Alessandro Fragapane, country manager italiano di Backbase, è necessario riformulare l’approccio alla gestione patrimoniale, un tema particolarmente sensibile in Italia, dove il rapporto ibrido tra tecnologia e componente umana deve ancora trovare il suo perfetto bilanciamento. Eppure, sta proprio lì la chiave per la crescita delle nostre banche sempre più pressate dall’avanzata delle big tech.

Il free webinar si rivolge ai responsabili di customer experience, wealth management e canali digital di banche e istituti finanziari e mira a far comprendere come possa essere determinante sfruttare una piattaforma di orchestrazione come abilitatore di esperienze di consulenza ibrida – tecnologica ed umana – capaci di trasformare i clienti tradizionali in investitori sicuri. Come spiega Fragapane:

Il futuro del wealth management passa dalla personalizzazione spinta del servizio. Per ottenerla, è essenziale fare ricorso alla sinergia tra reti di consulenti sempre più specializzati e all’automazione intelligente che, solo insieme, potranno aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi finanziari.

Nel corso del webinar sarà possibile apprendere come implementare processi self-service supportandoli con consulenza dedicata da parte dei banker e delle tecnologie di AI: quindi, da un lato, come supportare i consulenti e aiutarli a individuare più efficacemente e rapidamente raccomandazioni di investimento e, dall’altro, come sfruttare le tecnologie di Robo Advisory per aumentare l’affinità dei portafogli alle preferenze degli investitori.

