Il nuovo servizio di Acquiring MPOS Postepay consente di accettare pagamenti con carta anche in mobilità, con la massima flessibilità per gli esercenti e per i consumatori.

Poter incassare in mobilità rappresenta un’esigenza condivisa dalla maggior parte degli esercenti, sempre più consapevoli dei vantaggi che derivano dai pagamenti digitali per aumentare le opportunità di business e garantire una migliore esperienza d’acquisto ai consumatori.

È proprio pensando ai commercianti, alle aziende, alle ditte individuali e ai liberi professionisti che operano anche in mobilità, che nasce il nuovo servizio di Acquiring MPOS Postepay, il dispositivo innovativo, pratico e leggero che consente di utilizzare lo smartphone o il tablet per incassare i pagamenti dei propri clienti in modo semplice e sicuro.

MPOS Postepay rappresenta una soluzione conveniente per accettare in modalità contactless, via dispositivo mobile (smartphone, tablet e smartwatch) o inserendo la carta di pagamento nel lettore carta MPOS (modalità chip&pin) i pagamenti con carte di debito, credito, con prepagate emesse dai principali circuiti nazionali e internazionali o tramite Apple Pay o Google Pay.

MPOS Postepay aumenta le opportunità di business

Il servizio MPOS Postepay unisce alla semplicità di utilizzo di un POS tradizionale il vantaggio di gestire i pagamenti dei clienti ovunque e in qualsiasi momento, offrendo agli esercenti un’opportunità in più per potenziare il proprio business e accrescere i propri ricavi.

I punti di forza di MPOS Postepay non si esauriscono qui:

Zero costi fissi mensili ma solo il pagamento del costo una tantum per l’acquisto del lettore carte MPOS, scontato in promozione fino al 30 settembre 2023.

Commissioni convenienti sul transato di 1,50% per le transazioni con tutte le carte di pagamento Postepay e di 1,80% per tutte le altre carte.

L’App PosteBusiness per gestire in modo semplice e flessibile gli incassi. È possibile, ad esempio, accedere alla lista delle ultime 100 transazioni e degli estratti conto.

Conformità ai più stringenti standard di sicurezza.

Assistenza gratuita disponibile dall’Italia chiamando il numero verde 800.00.88.11.

MPOS Postepay: cashback e agevolazioni fiscali

Con MPOS Postepay è possibile accedere a promozioni dedicate:

in caso di richiesta del servizio di Acquiring MPOS Postepay contestualmente alla Carta Postepay Evolution Business entro il 31 dicembre 2023, il canone della carta per il primo anno sarò restituito;

entro il 31 dicembre 2023, il canone della carta per il primo anno sarò restituito; accredito di un cashback dello 0,50% su tutti gli importi spesi utilizzando la Carta Postepay Evolution Business o Carta di debito Postepay Business presso punti vendita fisici e online.

Infine, grazie al credito d’imposta previsto dal Decreto fiscale (Legge 157/2019), gli esercenti che accettano transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici tracciabili hanno la possibilità di ottenere fino al 30% delle commissioni, in relazione agli incassi regolati a partire dal 1° luglio 2020.

Come funziona MPOS Postepay

Piccolo, leggero e pratico, MPOS Postepay permette agli esercenti convenzionati di accettare pagamenti anche in mobilità tramite l’utilizzo di uno smartphone o tablet dotato di App PosteBusiness , collegato via bluetooth con il mobile POS per la lettura delle carte di pagamento.

, collegato via bluetooth con il mobile POS per la lettura delle carte di pagamento. Per utilizzare il servizio è sufficiente che lo smartphone o tablet sia associato al MPOS Postepay e che sia attiva una connessione Internet dati con operatore telefonico o tramite Wi-FI.

dati con operatore telefonico o tramite Wi-FI. Le somme incassate vengono accreditate direttamente sullo strumento associato al servizio, sia esso un Conto corrente BancoPosta, una Carta Postepay Evolution Business, oppure un conto di altri istituti bancari, entro massimo 2 giorni lavorativi.

Come richiedere MPOS Postepay

Per attivare il servizio MPOS Postepay è possibile richiedere un appuntamento con un referente commerciale presso gli Uffici Postali, oppure tramite l’assistenza online registrandosi ai servizi di poste.it.

È anche possibile richiedere informazioni e prendere appuntamento contattando il numero verde 800.00.88.11.

Scopri come attivare MPOS Postepay visitando il sito web poste.it

