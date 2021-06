I migliori prodotti di Moleskine in offerta per il Prime Day 2021

Il Prime Day 2021 di Amazon porta con sé il catalogo dei prodotti Moleskine in offerta a prezzi mai visti prima.

Quando si parla di agende, taccuini, guide da viaggio e quaderni il nome che viene subito in mente è solo e soltanto uno: Moleskine. Il colosso tutto italiano è riuscito nel corso degli ultimi 20 anni a diventare uno dei punti di riferimento per chi è alla ricerca di prodotti di alta qualità e, perché no, anche di tendenza. È vero, i prezzi dei prodotti Moleskine non sono sempre accessibili a tutti, soprattutto se ci si trova davanti edizioni speciali e da collezione delle agende e dei taccuini più apprezzati dal pubblico, ma la buona notizia è che per i prossimi due giorni, in occasione del Prime Day 2021 di Amazon, decine e decine di agende e taccuini Moleskine sono in offerta a prezzi mai visti prima.

I taccuini Moleskine in offerta per il Prime Day

A righe o a quadretti, con copertina morbida o copertina rigida o con pagine spuntinate, i taccuini di Moleskine arrivano in offerta per la due giorni di sconti di Amazon fino al 50% del prezzo di listino e chi punta a fare scorte non può lasciarsi scappare questa ghiotta occasione.

Design classico con chiusura ad elastico e un comodo segnalibro per non perdere mai il segno. Sul retro è presente una tasca interna espandibile per contenere biglietti e fogli importanti.

Il taccuino presenta 208 pagine con layout a righe e carta color avorio da 70 g/m² senza cloro e l’iconica etichetta “In case of loss” per segnare i tuoi contatti qualora perdessi il tuo taccuino.

Il taccuino in edizione limitata Harry Potter

Entra nel magico mondo di Harry Potter coi taccuini in edizione limitata. Ogni taccuino è dotato di una copertina rigida con grafica e dettagli a tema, angoli arrotondati, chiusura ad elastico e nastrino segnalibro.

Ciascun taccuino Moleskine celebra un elemento diverso della saga di Harry Potter e quello che resterà in offerta per le prossime 48 ore è dedicato ai Doni della Morte, nella versione con layout a righe e copertina rigida e nel formato large 13 x 21 cm con da 240 pagine.

I taccuini per ricordare i primi due anni di vita dei nostri bambini



I Baby Journal sono sempre più di moda e rappresentano uno dei regali più adatti ad una neo-mamma. Economici, utili ed eleganti, questi taccuini di Moleskine sono pensati per raccogliere tutti i ricordi dei bambini fino ai due anni di nascita, da quando si scopre di aspettare un bambino fino al suo secondo compleanno. Tutti i momenti più importanti della sua crescita e degli traguardi dell’essere genitori possono essere annotati in questo diario di nascita organizzato in 6 sezioni diverse: Da qui a 9 mesi, Compleanno<⁄strong>, Momenti speciali, Salute e cura e Appunti e Indirizzi.

Ogni sezione ha un layout differente per aiutarti negli appunti e le note, mentre gli spazi bianchi ti permettono di essere creativo e riportare gli eventi in maniera personale e unica. Il Baby Journal cresce col tuo bimbo fino a diventare una raccolta di ricordi e del percorso di famiglia, dalle prime emozioni all’allattamento, fino ai primi passi e le prime grandi scoperte.

Il quaderno, pensato per raccogliere anche fotografie, schizzi e altri ricordi da conservare per sempre, è confezionato in una elegante scatola protettiva, per un’ottima idea regalo per chiunque aspetti un nuovo membro della famiglia.

Moleskine Baby Journal Il diario di nascita è organizzato in 6 sezioni diverse: Da qui a 9 mesi, Compleanno, Momenti speciali, Salute e cura, Appunti e Indirizzi Compra su Amazon

Smart Writing. I set di Moleskine in offerta

Perfetto per chi prende molti appunti o come idea regalo, il sistema di scrittura intelligente di Moleskine permette di digitalizzare le note scritte a mano e aggiungere i tag per ordinarle. Semplice da usare e piacevole per scrivere, la penna Pen+ Ellipse combina la naturale immediatezza di esprimersi sulla carta di un taccuino con tutti i vantaggi della creatività digitale.

Non solo. Il Paper Tablet ti permette di fissare le tue idee a mano su carta e grazie alla Moleskine Pen+ di trasferire tutti gli appunti presi a penna dalla pagina cartacea allo schermo del tuo telefono in tempo reale grazie all’app Moleskine Notes. I set di Smart Writing di Moleskine scendono di prezzo del 25% soltanto per i prossimi due giorni.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati per il Prime Day 2021 sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.