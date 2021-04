Video recensioni: soluzioni per aumentare le vendite

Recensioni Verificate aggiunge alla propria offerta Teester, servizio innovativo che trasforma in video le opinioni dei consumatori.

La pandemia da Covid-19 ha contribuito alla crescita dell’e-commerce ma anche della richiesta di maggiore trasparenza e dialogo con i brand da parte dei consumatori. Un trend che sta accrescendo l’importanza strategica degli user generated content, vale a dire recensioni, feedback, testimonianze dei clienti attraverso cui l’azienda intrattiene un dialogo attivo con il proprio pubblico.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, infatti, la consultazione delle recensioni online è aumentata del 45% e la quasi totalità (92%) dei consumatori legge le review di altri clienti nella fase di pre-acquisto. Secondo uno studio promosso dalla piattaforma Recensioni Verificate, inoltre, l’82% dei settori ha visto un aumento del tasso di apertura delle richieste di recensione post-acquisto e il 77% del tasso di risposta.

È proprio Recensioni Verificate ad ampliare la sua line-up di soluzioni lanciando e distribuendo in Italia il nuovo prodotto Teester, l’innovativo servizio per la creazione di video recensioni di qualità da parte dei clienti. Una soluzione che aiuta i brand a incrementare le vendite attraverso video affidabili, autentici e coinvolgenti realizzati direttamente dai loro clienti per i loro clienti. Già adottata da diversi brand del calibro di Decathlon, Leroy Merlin, Disney, MAC e Petit Bateau, l’offerta Teester è in grado di consolidare la relazione dei brand con gli utenti e di incrementare le vendite.

La soluzione Teester – attraverso l’utilizzo di una piattaforma SAAS – sfrutta l’immediatezza del video e permette alle aziende e ai siti e-commerce di automatizzare la creazione di video autentici da parte dei clienti, relativi ai prodotti e servizi offerti. Il brand è supportato in tutte le fasi del processo, dall’identificazione ed engagement dei candidati all’integrazione del contenuto video nelle schede prodotto del proprio e-commerce, con un player personalizzato (con indicizzazione su tutti i media online) e condiviso in automatico su YouTube con ottimizzazione SEO.