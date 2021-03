MyNet: gestione risorse umane via App

La Mobile App 100% personalizzabile per una nuova gestione delle Risorse Umane, anche in smart working, gratuita per Onlus e Non profit.

MyNet, startup innovativa friulana, mette a disposizione di imprese e organizzazioni una piattaforma digitale per ottimizzare la gestione delle risorse umane, facilmente accessibile da smartphone. La App MyNet, infatti, è in grado di prendere in carico contabilità del personale e flussi di lavoro, personalizzando le funzioni in poche ore. Customizzabile anche nell’interfaccia utente inserendo logo e colori istituzionali, la App permette di scaricare lo statino paga e timbrare il cartellino in modalità virtuale, ma anche di scambiarsi documenti in modalità protetta e prenotare ferie e permessi.

La App MyNet si rivela utile in contesti come quello attuale, in cui sul posto di lavoro è necessario prestare attenzione alle misure di sicurezza anti-Covid, oppure si lavora da remoto. Il modulo Armadietto, ad esempio, consente di scambiare in modo sicuro la documentazione aziendale (contratti, report, schede progettuali), anche in caso di smart working. Attraverso un modulo apposito, inoltre, la App MyNet è in grado di fare da collettore di tutti i gestionali aziendali – dal sistema amministrativo a quello dedicato al business travel – con accesso possibile solo utilizzando username e password ad hoc.

MyNet è anche Società Benefit e offre a Onlus e Non profit l’utilizzo gratuito della propria App per il miglioramento delle relazioni e della comunicazione con associati e stakeholder.

L’idea di MyNet nasce dalla considerazione di come negli ultimi dieci anni la comunicazione sia entrata prepotentemente nel mondo delle Risorse Umane – spiega Manuele Ceschia, CEO di MyNet -. Alla base di questo cambiamento c’è l’aumento esponenziale del volume di contenuti con il quale ogni azienda ha dovuto confrontarsi, soprattutto a livello interno, con la crescita delle attività di formazione, l’implementazione delle procedure operative e di sicurezza, fino alla diffusione sempre più capillare degli strumenti di comunicazione.