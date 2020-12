Voucher PC e Tablet: offerte e dispositivi agevolati

Online un primo elenco di dispositivi ammessi al programma Voucher PC e Banda Larga: già prenotato oltre il 17% delle risorse disponibili.

Bonus PC tablet e Internet: come ottenere fino a 500 euro 6 Novembre 2020 Su 200 operatori che hanno presentato domanda di accreditamento alla piattaforma voucher, 151 sono già operativi , offrendo agli utenti conformi alla convenzione, livelli di servizio in linea con il Piano Banda Larga e dispositivi Tablet/PC rispondenti alle specifiche tecniche richieste.

Il Voucher

Il Voucher, in questa prima fase del programma, è riservato alle famiglie con ISEE inferiore a euro 20.000. Consiste in uno sconto sull’abbonamento a servizi di connettività Internet a banda ultra-larga in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e nella fornitura (contestuale) di un computer o tablet. Il beneficiario deve rivolgersi direttamente all’operatore convenzionato prescelto, utilizzando gli ordinari canali di vendita.

Di seguito, una panoramica (solo esemplificativa) degli operatori e dei relativi dispositivi che si possono acquistare utilizzando il bonus, così come illustrata dal gestore Infratel.

Dispositivi offerti

Tablet / PC Componenti aggiuntive Tablet – Huawei MatePad Tablet – Samsung Galaxy Tab S6 Lite Tablet – Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Tablet – Samsung Galaxy Tab S7 Tablet – Samsung S5E Tablet – Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) Powerbank 10.000 mAh Tablet – Lenovo Yoga Smart Tab Tablet – Microtech eTab LTE Tablet – Blackview Tab 8 Notebook – HP 255 G7 Fotocamera accessoria HD con risoluzione di 8 Mpx Notebook – Lenovo IdeaPad 3 Webcam TRUST 8 MPX Notebook – Teclast F7 Plus Fotocamera esterna da 8 Mpx Notebook – Lenovo Thinkpad E490 20N9 Logitech Brio Ultra HD PRO Webcam Notebook – HP Probook 455 G7 Logitech Brio Ultra HD PRO Webcam Notebook – CHUWI GemiBook Pro Telecamera esterna 8 Mpx Notebook – Lenovo V15-ADA 82C700ANIX Bianchi 8 Mpx Mini Webcam HD Web Notebook – Acer SF314-41-R2XF Bianchi 8MP Mini webcam HD Web Lista operatori accreditati (aggiornamento 7 dicembre) Lista operatori accreditati e con offerte approvate (aggiornamento 7 dicembre) Per monitorare le risorse disponibili, in tempo reale, è possibile visitare l’apposito link.