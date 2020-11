Bonus PC tablet e Internet dal 9 novembre: come ottenere fino a 500 euro

Dal 9 novembre i primi voucher per abbonamenti a banda larga e acquisto contestuale di pc o tablet: modulo di domanda, fornitori e istruzioni per il bonus.

Si possono presentare dal 9 novembre le domande di accesso al bonus PC, tablet e servizi di connettività Internet, come ufficializzato dal Comitato per la Banda Ultra Larga (CoBUL), presieduto dalla Ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano.

Per ottenere il contributo fino a 500 euro bisogna utilizzare il modulo predisposto e consegnarlo agli operatori e fornitori aderenti all’iniziativa. Vediamo in dettaglio la procedura, i requisiti e le scadenze da rispettare per poter accedere al voucher computer e banda larga.

Bonus PC, tablet e Internet

Il Bonus è un contributo economico erogato sotto forma di voucher dal valore massimo di 500 euro, introdotto con il decreto-legge del 7 agosto del Ministero dello Sviluppo Economico per consentire a tutte le famiglie che ne hanno necessità (soprattutto a fronte dell’emergenza Coronavirus che ha imposto l’obbligo di didattica a distanza e di favorire lo smartworking), di potersi dotare della connettività Internet veloce e di un personal computer o un tablet. Lo stanziamento complessivo è di 204 milioni di euro, suddivisi per regione.

Requisiti

Per ottenere il Bonus sono richiesti i seguenti requisiti:

ISEE familiare non superiore a 20mila euro;

familiare non superiore a 20mila euro; residenza nel territorio italiano. Attenzione: nelle regioni dell’Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana, il bonus potrà essere usufruito e richiesto solo per alcune tipologie di utenze di alcuni Comuni, il cui elenco è riportato sul sito ufficiale Infratel Italia, incaricata dal MiSE per la gestione dei voucher.

Potrà essere richiesto un solo voucher per famiglia.

Erogazione voucher

Dal 9 novembre si può richiedere lo sconto destinato all’acquisto di abbonamenti relativi a servizi di connettività a banda larga e ultralarga che abbiano una durata di almeno 12 mesi e possano garantire almeno 30 Megabit al secondo. In questa fase il Buono può essere speso anche per l’acquisto di PC e tablet, se contestuale all’attivazione di un abbonamento relativo al servizio di connettività di Internet.

che abbiano una durata di e possano garantire almeno al secondo. In questa fase il Buono può essere speso anche per l’acquisto di e tablet, se all’attivazione di un abbonamento relativo al servizio di connettività di Internet. L’erogazione del buono, se vi saranno ancora fondi, riguarderà anche titolari di imprese.

Quanto vale il Buono

Il Buono ha un valore massimo pari a 500 euro complessivi, da utilizzare sia per l’attivazione dell’abbonamento al servizio di connessione web sia per l’acquisto di un PC o tablet. In particolare:

tra 200 e 400 euro per l’attivazione del servizio di connettività;

tra 100 e 300 euro per l’acquisto di un device tra PC e tablet.

Dove spendere il Buono

Il voucher potrà essere speso presso gli operatori e i fornitori che si sono accreditati entro il 4 novembre, inserendo le proprie offerte e tutta la documentazione necessaria per aderire all’iniziativa.

L’acquisto di abbonamenti alla connessione veloce e device, ad esempio per smart working e didattica a distanza, potrà quindi essere effettuato tramite i tradizionali canali di vendita.