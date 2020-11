Amazon Made in Italy: eccellenze venete in vetrina

La vetrina Made in Italy promossa da Amazon inaugura una sezione dedicata ai prodotti regionali del Veneto, disponibili per i clienti esteri.

Amazon ha inaugurato nella sua vetrina Made in Italy una sezione dedicata alle eccellenze regionali del Veneto, rese disponibili per tutti i clienti in Europa e negli Stati Uniti. Si arricchisce quindi la vetrina lanciata nel 2015 per proporre una selezione di prodotti realizzati da artigiani e piccole e medie imprese italiane.

Sono presenti quasi 10mila prodotti veneti originali, realizzati da più di 130 artigiani e aziende locali: l’offerta spazia dai preziosi manufatti in vetro di Murano alle specialità enogastronomiche come pandori artigianali e prosecco DOCG.

Attraverso la vetrina Made in Italy dedicata al Veneto, Amazon intende offrire a tutti gli artigiani del territorio l’occasione di raggiungere nuovi clienti sia in Italia che all’estero.” – ha dichiarato Ilaria Zanelotti, Direttore Seller Services Amazon in Italia.

Le PMI italiane devono recuperare un gap rispetto alle aziende omologhe degli altri Paesi europei: solo un terzo di loro sono digitalizzate e solo una su sette (di quelle con più di 10 dipendenti) ha un fatturato significativo online. È all’interno di questo scenario che Amazon mette a disposizione le sue competenze nell’accompagnare le piccole e medie imprese nel loro percorso di digitalizzazione e supporto all’export, affinché possano raggiungere nuovi Paesi e nuovi clienti al di fuori del territorio in cui si trovano.

Amazon, che ha lanciato questa nuova sezione regionale anche grazie al contributo del più ampio “Accordo di Collaborazione” con l’Agenzia ICE, ha permesso a oltre 2500 eccellenze locali di accedere alla vetrina internazionale su Amazon Made in Italy. Oggi, oltre il 75% delle aziende presenti sul portale vende all’estero, mentre oltre la metà esporta in Paesi come Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.