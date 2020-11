TEDxNavigliWomen: in scena storie di parità e inclusione

La prima edizione dell’evento TEDxNavigliWomen in diretta streaming da Milano il 26 novembre per valorizzare e condividere storie di coraggio.

Imprenditoria femminile in Italia pre e post Coronavirus 28 Luglio 2020

TEDxNavigliWomen è l’evento digitale che si propone di condividere storie di coraggio di donne e uomini italiani, esempi virtuosi di iniziative volte a far progredire la collettività verso la parità di genere e l’inclusione delle minoranze.

La prima edizione della manifestazione è in programma a Milano il 26 novembre e sarà trasmessa in diretta streaming gratuita. Sul palco approderanno sette storie di coraggio con l’obiettivo di condividere idee di valore (dal motto americano di TED – Technology, Entertainment and Design – ideas worth spreading).

Il TEDxNavigliWomen fa parte dell’evento internazionale TEDWomen, la conferenza dedicata al potere delle donne e delle ragazze nel diventare innovatrici e protagoniste del cambiamento.

Il tema dell’evento è “Senza paura”: in questo momento di incertezza è fondamentale agire con coraggio e aprirsi alla varietà di idee e punti di vista innovativi per fare scelte consapevoli, anche davanti a scelte difficili o percorsi in salita. A credere nel progetto TEDxNavigliWomen sono anche sei realtà fortemente tecnologiche e innovative.

L’evento TEDxNavigliWomen è gratuito e sarà trasmesso in digitale il 26 novembre alle ore 18:30. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale.