CRIF Digital Week: in scena l’innovazione nel banking

L’edizione 2020 del CRIF Finance Meeting diventa digitale: 5 giorni in live streaming per raccontare l'innovazione nel banking e nell'assicurazione.

Il CRIF Finance Meeting 2020 si svolgerà in modalità interamente digitale. L’evento di riferimento dell’industry finance italiana, infatti, diventa CRIF Digital Week e prevede cinque giornate in live streaming dal 12 al 16 ottobre per raccontare l’innovazione nel banking e nell’assicurazione.

Durante la manifestazione sono previste oltre 30 ore di live streaming con interventi di più di 40 relatori, appartenenti ad istituzioni, università, principali player finanziari e assicurativi, partner dell’ecosistema CRIF.

Il programma prevede, nel dettaglio 3 stream quotidiani, con approfondimenti sulle frontiere dell’innovazione tecnologica e data augmentation, sulle opportunità aperte da open business e ecosystem economy:

Banking and Near Banking, l’evoluzione del nuovo contesto e le storie di successo dalla voce dei protagonisti del mercato banking, leasing e credito al consumo;

Insurance to the Next Level, le sfide del mercato e le innovazioni che stanno guidando il futuro delle compagnie assicurative;

Talks on Legacy Transformation, un confronto con alcuni principali player finanziari sull’ottimizzazione della credit value chain connessa alla trasformazione dei sistemi di Information Technology.

Sono anche previste sessioni sul programma di APIficazione come abilitatore del modello di business a ecosistema, con best practice internazionali e speaker di top financial player europei.

Il programma dettagliato è pubblicato sul portale ufficiale dell’evento. Le iscrizioni possono essere effettuate compilando l’apposito form.