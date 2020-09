E-Commerce: nuovi servizi da Poste Italiane

Tratto dallo speciale: e-Commerce

Poste Italiane investe in due nuovi centri di smistamento a Roma e Milano per triplicare la capacità di spedizione e consegna in ambito e-commerce.

e-Commerce in Italia, spedizioni in crescita del 30% 25 Giugno 2020 Poste Italiane potenzia la capacità di consegne in ambito e-commerce, annunciando alcune novità per il settore del recapito, che porteranno all'inaugurazione di due grandi hub. Secondo quanto annunciato dall'amministratore delegato Matteo Del Fante, a debuttare saranno due nuovi centri di smistamento che entreranno in funzione entro la fine dell'anno a Roma e nel primo trimestre del 2021 a Milano. L'esperienza del lockdown ha impartito una fondamentale lezione agli operatori del commercio elettronico ed in particolare a quelli della Supply Chain e della Logistica, già in passato troppo spesso anello debole dell'e-commerce. Il bisogno di garantire la continuità delle consegne, di non esaurire le scorte di garantire e di non accumulare ritardi nella consegna è stata messa alla prova dalla emergenza Covid, rendendo necessaria una revisione dei modelli operativi che tengano maggiormente conto dell'impatto di potenziali situazioni di crisi. => Commercio: la nuova gestione degli ordini Di fatto, i player di settore hanno compreso ancora di più il vantaggio di investire sull'e-commerce ma anche di rinnovare la supply chain, semplificando il processo di evasione ordini. Di fatto, i player di settore hanno compreso ancora di più il vantaggio di investire sull'e-commerce ma anche di rinnovare la supply chain, semplificando il processo di Nel caso di Poste Italiane, con il nuovo investimento la capacità di smistamento sarà triplicata, in modo tale da garantire il servizio a un maggior numero di utenti. L'AD di Poste Italiane, inoltre, ha aggiunto che ci saranno novità importanti anche negli Uffici Postali: Verrà lanciata nelle prossime settimane la possibilità di spedire dagli uffici postali in maniera molto più semplice pacchi a familiari, amici e conoscenti. Quindi sarà attivato un processo più agile e fluido di quella che tutti conosciamo essere un'esperienza a volte troppo laboriosa.