Incentivi Transizione 5.0: i nuovi Bonus Formazione, Rinnovabili e Green

Oltre agli incentivi per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali (con contestuale riduzione dei consumi energetici) , torna anche il bonus formazione dei lavoratori.

La prima novità del Piano Transizione 5.0 è saranno ammessi anche investimenti in nuovi beni strumentali per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e le spese per la formazione interna dei dipendenti finalizzata all’acquisizione o consolidamento di competenze sulle tecnologie necessarie ai nuovi processi.

Spese ammesse a incentivo

i beni necessari all’autoproduzione di energie rinnovabili (ad eccezione delle biomasse),

i moduli fotovoltaici ammissibili sono quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del DL 181/2023;

le spese per la formazione dei dipendenti purché nell’ambito dei progetti di innovazione (che conseguono una riduzione dei consumi energetici come sopra riportati) di importo minimo pari a 40mila euro,

nel limite del 10% degli investimenti di progetto, fino ad un massimo di 300mila euro ed per attività formative erogate da soggetti esterni individuati con un prossimo decreto MIMIT.

Il credito d’imposta è compatibile con altre agevolazioni per i medesimi costi purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Servirà però la presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente (individuato con apposito decreto MIMIT di prossima pubblicazione, con tutte le istruzioni per la domanda di incentivi) – che per le PMI sono agevolate fino a 10mila euro – e gestite tramite piattaforma telematica (da realizzarsi sul portale MIMIT).

Per i primi dettagli, si può leggere la nota stampa MIMIT, mentre per tutte le istruzioni operative si dovrà aspettare il decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del made in Italy, atteso entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.