Incentivi imprese: rifinanziati bonus imprese e progetti UE

Il MIMIT stanzia altri 466,4 milioni di incentivi e cofinanziamenti per progetti d'impresa relativi a bandi europei connessi ad iniziativa UE.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha stanziato con apposito decreto oltre 466 milioni di euro di risorse aggiuntive per finanziare nuovi progetti volti alla concessione di incentivi alle imprese che investono nel digitale e nella sostenibilità ed al cofinanziamento di progetti pilota per lo sviluppo europeo di un’industria dei semiconduttori.

AL centro del nuovo stanziamento ci sono le misure “Progetti pilota”, “Voucher per consulenza in innovazione” e “Investimenti sostenibili 4.0” e per cofinanziare i progetti selezionati nell’ambito dei bandi UE “Chip per l’Europa”.

Nello specifico, i nuovi fondi – a integrazione di risorse assegnate in precedenza ed andate esaurite – sono così ripartiti:

66,2 milioni per i “ Progetti pilota ”, procedendo con lo scorrimento della graduatoria;

”, procedendo con lo scorrimento della graduatoria; 13,7 milioni per “ Voucher per consulenza in innovazione ”, ammettendo nuove imprese agli incentivi;

”, ammettendo nuove imprese agli incentivi; 356,4 milioni per “ Investimenti sostenibili 4.0 ”, con scorrimento graduatoria e finanziamento di nuove imprese del Mezzogiorno;

”, con scorrimento graduatoria e finanziamento di nuove imprese del Mezzogiorno; 30 milioni per il cofinanziamento di progetti Chips Joint Undertaking, nell’ambito dell’iniziativa «Chip per l’Europa», (linee pilota innovative nell’ecosistema dei semiconduttori).