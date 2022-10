Fast Piccoli Comuni: supporto per la transizione digitale

Affiancamento e supporto ai Comuni con meno di 5mila abitanti per la transizione digitale e amministrativa: manifestazioni di interesse entro il 7 ottobre.

In scadenza il 7 ottobre le domande per accedere alle agevolazioni del progetto Fast Piccoli Comuni promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con Formez PA, e mirato a fornire affiancamento e supporto per la transizione digitale delle piccole amministrazioni comunali presenti sul territorio.

L’iniziativa, volta a rafforzare la capacità dei piccoli Comuni di ridurre i tempi e i costi dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese, anche migliorando la redazione degli atti amministrativi tramite tecnologie informatiche, si rivolge ai 5.535 centri italiani con meno di 5mila abitanti, che possono inviare le manifestazioni di interesse per aderire all’iniziativa.

Sono previste azioni di training on the job, di accompagnamento all’implementazione di progetti di miglioramento e di implementazione di soluzioni digitali, grazie al supporto di un team di esperti con competenze multidisciplinari.

Questi ultimi, infatti, sono chiamati ad affiancare i Comuni nella ricognizione dei fabbisogni per sostenere i processi di trasformazione digitale o di semplificazione amministrativa, individuando attività da mettere in campo e nuove soluzioni tecnologiche e organizzative.

A seguito della valutazione sui fabbisogni di intervento, saranno poi attivate Task Force locali con funzione di supporto in loco. Sono previsti tre ambiti di attività, da avviare con tempistiche differenti:

Ambito A: Verso la transizione digitale locale, realizzata a partire da gennaio 2023 con conclusione prevista per il 30 settembre 2023;

Ambito B: Verso la transizione amministrativa, anche in questo realizzata da gennaio 2023 fino alla fine di settembre 2023;

Ambito C: Supporto ai piccoli comuni per il miglioramento delle attività amministrative mediante l’introduzione di tecnologie informatiche, realizzata a partire da ottobre 2022.

Le manifestazioni di interesse da parte dei Comuni possono essere inviate entro il 7 ottobre all’indirizzo fastpiccolicomuni@formez.it compilando l’apposito modulo.