Milano Smart City Alliance: innovazione e sostenibilità

Il progetto Milano Smart City Alliance promosso da Assolombarda insieme a nove imprese per favorire innovazione e sostenibilità.

Prende il via in Lombardia la Milano Smart City Alliance, iniziativa promossa da Assolombarda insieme a un comitato di nove imprese per favorire lo sviluppo della città del futuro, promuovendo progetti condivisi e innovativi a beneficio di cittadini e aziende.

La nuova alleanza tra imprese, in partnership con istituzioni e stakeholders del territorio tra cui il Comune di Milano, punta a sostenere iniziative ad hoc per promuovere un modello di sviluppo basato su innovazione, sostenibilità e collaborazione. Fanno parte della Milano Smart City Alliance le imprese A2A Smart City, Accenture, ATM, Cisco, Coima, Enel X, IBM, Siemens e TIM.

Con la ‘Milano Smart City Alliance’ le imprese, facendo sistema, danno un contributo concreto per costruire un futuro sostenibile e resiliente, creando una città più facile e piacevole da vivere per cittadini e imprese. Un esempio sono i progetti sul coworking, grazie ai quali l’Alliance sta dando una mano importante per fronteggiare e traguardare la crisi Covid 19 – ha dichiarato Gioia Ghezzi, Vicepresidente di Assolombarda con delega a Sviluppo sostenibile e Smart Cities e Presidente della Milano Smart City Alliance.

La prima iniziativa promossa dalla nuova partnership è “CyberSecureCity’”, finalizzata a diffondere la cultura digitale della sicurezza per andare incontro ai vantaggi legati alla trasformazione digitale. Assolombarda, nello specifico, mette a disposizione del Comune di Milano l’esperienza maturata nell’ambito della piattaforma Cybersecurityalliance, condividendo con le imprese le informazioni tecniche sugli attacchi informatici e gli aggiornamenti di sicurezza.

Sono anche previste iniziative di carattere informativo e formativo per i dipendenti delle PA, i cittadini ma anche le imprese e le scuole, divulgando informazioni utili a fronteggiare i rischi legato all’uso delle nuove tecnologie.