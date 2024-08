Bando Fiere internazionali lombarde per MPMI e Startup

Nuovo bando per favorire la partecipazione delle MPMI e delle Startup a fiere internazionali lombarde: contributi a fondo perduto fino a 15mila euro.

Promuovere l’attrattività delle PMI lombarde sui mercati globali, anche creando occasioni di incontro con imprenditori esteri per favorire nuovi investimenti e accordi commerciali: questo l’obiettivo del nuovo bando destinato alle MPMI operative in Lombardia, che possono contare su un’agevolazione a fondo perduto per prendere parte alle manifestazioni fieristiche lombarde di livello internazionale.

Internazionalizzazione: 90 mln di finanziamenti agevolati 26 Luglio 2024

L’Avviso, relativo alle fiere internazionali, si basa sulla concessione di un contributo a fondo perduto per coprire fino al 50% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni per microimprese e Startup. Il contributo non può eccedere il valore 15mila euro per i nuovi espositori e 8mila euro per gli espositori abituali.

Gli eventi per i quali si partecipa al bando, inoltre, devono essere inseriti nel calendario fieristico regionale ed essere in programma tra il 1° settembre 2024 e il 31 agosto 2026. L’incentivo è ammesso per la partecipazione di massimo due fiere internazionali, da richedersi tramite un’unica domanda di contributo,

Le domande possono essere presentate attraverso il portale bandi della Regione Lombardia. La procedura è a sportello.