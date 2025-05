Smart City: ecco la top ten nella classifica italiana 2025

Bologna, Milano e Torino solo le tre aree metropolitane più smart nel nuovo EY Smart City Index 2025: focus su trasformazione digitale e sostenibilità.

Negli ultimi tre anni tutte le città italiane hanno visto un miglioramento significativo, trainato soprattutto dagli investimenti in ambito digitalizzazione e in ottica sostenibile. Dopo la pandemia, gli enti locali hanno meglio compreso il valore chiave dei servizi digitali di pubblica utilità per il cittadino e per le comunità produttive, contribuendo a ridisegnare criteri e obiettivi nella propria agenda digitale.

In questo senso si è rinnovato anche il consueto Smart City Index di EY, oggi composto da un totale di 323 indicatori, che coprono tutti gli aspetti relativi alle Smart Cities. Vediamone le più recenti risultanze.

Smart City Index 2025: la classifica italiana

Secondo la settima edizione dell’EY Smart City Index 2025, che ha analizzato le 109 città capoluogo italiane, in cima alla classifica delle più smart si collocano Bologna, Milano e Torino, seguite da Venezia, Roma, Trento, Cagliari, Modena, Reggio Emilia e Firenze. Migliorano anche le città metropolitane del Mezzogiorno come Cagliari, Bari e Palermo, con un significativo aumento nella readiness digitale.

Gli indicatori della readiness digitale

A trasformare i centri urbani è in primo luogo la transizione digitale, tanto che confrontando i dati con quelli del 2022 emerge un aumento del 22,7% della readiness delle Città Metropolitane, che segna un maggiore impegno da parte dei Comuni verso il digitale, sostenuto da politiche e investimenti per creare infrastrutture digitali, servizi online e tecnologie emergenti. Tra le città medie, invece, la città più smart è Trento, seguita da Modena, Reggio Emilia, Bergamo, Brescia, Ravenna, Padova, Bolzano, Trieste, Parma. Nei centri più piccoli, invece, domina Pavia con al seguito Pordenone, Matera, Belluno, Oristano, Aosta, Fermo, Cuneo, Mantova e Macerata.

I criteri di valutazione

In generale, si registrano importanti avanzamenti nelle città che hanno promosso la creazione delle Case delle Tecnologie Emergenti, luoghi di innovazione e sperimentazione sostenuti dagli investimenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Secondo Dario Bergamo, Italy Government & Infrastructure Market Leader di EY, Bologna, Milano e Torino (le città più smart d’Italia) rappresentano esempi virtuosi di innovazione urbana al servizio dei cittadini. Per approfondimenti, qui il report integrale.