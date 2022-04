Prestazioni INPS, notifica e pagamento su App IO

L'INPS ha attivato all’interno dell’app IO nuovi servizi di notifica sulle prestazioni erogat, di avviso scadenze e di pagamento di contributi da versare.

Nell’ambito delle attività previste dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l’INPS ha attivato all’interno dell’applicazione IO (app IO) i seguenti servizi di notifica:

pagamento pensioni e altre prestazioni;

stato di avanzamento gestite su “Inps Risponde” o “Linea INPS”;

comunicazioni consultabili nella “Cassetta Postale” online;

video personalizzato per fruitori NASpI;

download del Green Pass;

avviso di scadenza contributi per i lavoratori domestici.

Come scaricare il Green Pass Covid su App IO 3 Febbraio 2022

Dalla stessa App IO è possibile procedere al pagamento dei contributi per lavoratori domestici senza dover usare bollettini PagoPA. I datori di lavoro domestico che nell’app “IO” hanno espresso il consenso, riceveranno l’avviso di scadenza già per il primo trimestre 2022 e potranno utilizzare il servizio per il pagamento semplificato.

Grazie all’accordo con PagoPA, inoltre, nel 2022 sarà rilasciata la piattaforma digitale nazionale dei dati (PDND), per lo scambio (interoperabilità) tra banche dati delle varie amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate e Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), così da fornire una sola volta le proprie informazioni per aggiornarle tutte.

Ricordiamo che, nei giorni scorsi, sempre nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR, l’INPS ha rilasciato il servizio online per la verirfica guidata di eventuali diritti a prestazioni ulteriori rispetto alla pensione: si tratta del Consulente Digitale delle Pensioni, disponibile sul sito web dell’Istituto di Previdenza.