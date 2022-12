Assegno Unico 2023: rinnovo ISEE per le mensilità da marzo

Assegno Unico di gennaio e febbraio 2023 con importi basati sugli ISEE 2022, rinnovo DSU 2023 per le mensilità da marzo in poi: istruzioni INPS.

Dal 1° marzo 2023, i nuclei che tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato domanda valida e accolta di Assegno Unico e universale (AUU), riceveranno l’accredito della mensilità spettante in automatico, con erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS.

Il nuovo meccanismo è stato comunicato nei giorni scorsi dall’INPS, che ha inoltre a confermato la validità delle attestazioni ISEE in corso di validità per i primi due mesi del nuovo anno.

Assegno unico 2023 senza rinnovo domanda: pronte le regole INPS 16 Dicembre 2022 L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 sarà utilizzato per la determinazione degli importi delle mensilità di gennaio e febbraio 2023. Dunque, per il riconoscimento automatico dell’Assegno Unico di gennaio e febbraio 2023, l’INPS farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite, alle DSU 2022 e agli altri dati già a disposizione dell’INPS.

I richiedenti dovranno però comunicare eventuali variazioni se ci sono novità rispetto alla domanda trasmessa prima del 28 febbraio 2023. Si tratta dei casi classici: nascita di figli, variazione della condizione di disabilità, separazioni familiari, cambio IBAN, figli divenuti maggiorenni. In questi casi si deve integrare l’istanza già inoltrata sul portale INPS.

Per ottenere dal mese di marzo gli importi dell’Assegno Unico in base alle proprie spettanze e alle nuove maggiorazioni della Legge di Bilancio 2023, sarà poi necessario presentare una nuova attestazione ISEE 2023, che si ottiene presentando la relativa domanda con l’inoltro della nuova DSU per l’anno 2023.

Dovranno presentare domanda coloro che non hanno mai beneficiato dell’Assegno Unico e coloro che hanno trasmesso una istanza in stato di respinta, decaduta, rinunciata o revocata.