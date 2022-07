Nuovo Portale Patronati INPS: tutte le novità

Le novità della versione rinnovata del Portale Patronati attivata dall’INPS per migliorare la gestione dei servizi da parte degli operatori.

L’INPS ha rinnovato il Portale Patronati, una risorsa a disposizione dagli operatori per usufruire dei servizi dell’Istituto e gestire al meglio i servizi di consulenza, assistenza e tutela rivolti ai cittadini per il conseguimento delle prestazioni in materia di sicurezza sociale.

La nuova versione del Portale Patronati INPS si caratterizza per diverse novità:

Home page personalizzabile suddivisa nelle seguenti sezioni autonome: I tuoi strumenti: memorizzabili tra i preferiti da ogni operatore e raggiungibili dalla home page; I servizi utilizzati di recente: elenco ultimi servizi utilizzati dall’operatore; Le categorie di servizi: categorie di servizi più utilizzate dai Patronati;

sezione Servizi suddivisa per categorie e tematiche;

informativa sui servizi associata a categorie di appartenenza in base alle prestazioni da fornire;

motore di ricerca semantico interno, con filtro di ricerca dei servizi, senza navigare all’interno delle categorie;

nuova sezione di contenuti informativi, realizzata appositamente per i Patronati;

sistema automatico di notifiche, per avvisare gli utenti di nuovi censimenti di servizi, modifiche o eventuali sospensioni, oltre alla pubblicazione di nuovi contenuti informativi.

Per consentire agli operatori di Patronato un graduale passaggio all’interfaccia rinnovata, la versione online attuale resterà ancora disponibile. Le richieste di supporto possono essere inviate via email all’indirizzo PortalePatronati@inps.it.