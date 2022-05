Estrazione Lotteria Scontrini 12 Maggio: i codici vincenti

I risultati dell'estrazione della Lotteria degli Scontrini del 12 maggio che ha assegnato oltre ai consueti premi settimanali anche quelli mensili.

L’estrazione del 12 maggio della Lotteria degli Scontrini ha assegnato sia i consueti premi settimanali che i premi mensili della riffa di Stato. Si tratta, lo ricordiamo, dell’iniziativa del Governo volta ad incentivare l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronico e disincentivare il ricorso al contante, premiando gli acquisti cashless effettuati nei negozi fisici, con premi sia per gli acquirenti che per gli esercenti.

Ogni settimana pubblichiamo su PMI.it i risultati delle estrazioni della Lotteria Nazionale degli Scontrini, resi noti ufficialmente sul portale istituzionale. Vediamo dunque i codici degli scontrini vincenti del 12 Maggio.

Indice Estrazione settimanale Lotteria Scontrini

Estrazione mensile Lotteria Scontrini

L’estrazione mensile della Lotteria degli Scontrini assegna 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti, viene effettuata ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente.

Ecco i 10 codici scontrino risultati vincenti all’estrazione mensile della Lotteria degli Scontrini del 12 maggio:

0875-0046 53SNS300211 00730037;

0805-0004 6BMST032708;

0177-0009 99IEC008197;

1170-0119 53SNS302339 00060026;

1071-0014 3BIWB001370;

0043-0097 3BSDP002170 03310026;

1332-0137 53SNS302450 01620003;

1260-0217 96SRT000505 44810003;

0525-0174 88I24015255;

0054-0033 53SNS300345 21550032.

Estrazione settimanale Lotteria Scontrini

L’estrazione settimanale assegna premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 5.000 euro per gli esercenti, estraendo a sorte i biglietti emessi e registrati dal sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente, quindi dal 2 all’8 maggio 2022.

Ecco i 15 codici scontrino risultati vincenti all’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini del 12 maggio:

1103-0294 3BIWB002992;

1176-0013 80M02301842;

1657-0044 53SNS301207 64350005;

1727-0058 53SNS303002 00080006;

1235-0098 96SRT000708 38730001;

0999-0017 1BMPX050262;

0875-0093 99MEY050789;

0074-0325 3BSDP002287 59880001;

0605-0002 88S25000292 07600073;

0999-0017 1BMPX050262;

0536-0036 53SNS303742 87010004;

1042-0094 96SRT001019 11350004;

0726-0031 80I15009974;

0685-0111 99IEB012073;

0628-0021 53SNS305140 01580005.