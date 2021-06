Il MEF a Forum PA 2021: tutti gli eventi in programma

Il MEF prende parte all’edizione 2021 di Forum PA dal 21 al 25 giugno: tutti gli eventi gratuiti e digitali in programma in diretta streaming.

PNRR e trasformazione digitale al Forum PA 16 Giugno 2021 Dal 21 al 25 giugno è in programma l’edizione 2021 di Forum PA, evento annuale dedicato all’innovazione che avrà come tema dominante “Connettere le energie vitali del Paese” e che vedrà la partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’obiettivo dell’edizione 2021 della manifestazione, interamente digitale e gratuita, è quello di creare e rafforzare le connessioni tra tutti i soggetti che operano nelle amministrazioni centrali e locali e nelle aziende tecnologiche, richiamando l’attenzione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il ciclo di eventi del MEF partirà con l’intervista alla Viceministra Laura Castelli, in programma lunedì 21 a partire dalle 9:30, proseguendo con diversi appuntamenti quotidiani nel corso dei quali saranno presentati progetti, azioni e innovazioni dedicate anche agli interventi del PNRR. Si parlerà, ad esempio, delle iniziative volte a ridurre le differenze di genere, del rafforzamento delle competenze manageriali in una prospettiva di transizione digitale, del consenso trasparente e consapevole al trattamento dei dati, dei punti di forza del POLA (Piani Organizzativi del Lavoro Agile), della digitalizzazione e semplificazione dei processi doganali. Altri argomenti riguardano la Data Driven Economy, l’identità digitale e la carta di identità elettronica, il modello e le soluzioni per un e-procurement sostenibile.

Il calendario degli eventi del MEF è il seguente:

21 giugno 9:30 – 10:00: Conversazione con… la Viceministra Laura Castelli;

22 giugno 9:30 – 10:30: Complementarità e sinergie degli interventi del Recovery Plan in funzione del perseguimento della riduzione del gap di genere;

22 giugno 14:30 – 15:00: Il rafforzamento delle competenze strategiche del management nella prospettiva di transizione digitale della PA – il progetto europeo “SHAPE”;

22 giugno 15:00 – 15:30: Il consenso trasparente e consapevole al trattamento dei dati – la piattaforma realizzata nell’ambito del progetto PoSeID-on;

23 giugno 13:00 – 13:30: Il Pola del MEF: i punti di forza di una best practice riconosciuta;

23 giugno 14:30 – 15:30: Digitalizzare per semplificare i processi doganali e rilanciare l’economia;

24 giugno 10:15 – 11:15: Il valore è nei dati: la data driven economy per la ripresa tra pubblico e privato;

25 giugno 11:30 – 12:30: L’identità digitale e la carta di identità elettronica, piattaforma abilitante per la digitalizzazione del Paese;

25 giugno 14:30 – 15:30: Il modello e l’offerta Consip per un Procurement sostenibile.

Gli eventi si potranno seguire in diretta sulla piattaforma streaming della manifestazione, previa iscrizione da effettuare online.