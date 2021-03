Dismissioni INPS: aste immobiliari di aprile e maggio

Le nuove aste telematiche relative agli immobili INPS dismessi in Liguria, Piemonte e Trentino-Alto Adige.

Prosegue il programma di dismissione dell’INPS, che offre all’asta diversi immobili situati su tutto il territorio nazionale. Si tratta di unità immobiliari residenziali, non residenziali e secondarie non pertinenziali libere (box, posti auto, cantine, soffitte). Grazie alla convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato, le procedure d’asta e le vendite degli immobili vengono gestite mediante una procedura telematica via web.

Liguria (bando 190026) – 20 aprile 2021 alle 17;

Piemonte (bandi 20059 – 20065) – 22 aprile 2021 alle 17;

Trentino-Alto Adige (bando 20068) – 22 aprile 2021 alle 17;

Piemonte (bandi 190030 – 190048) – 4 maggio 2021 alle 17.

Per il mese di aprile e per maggio sono previste nuove, precisamente per unità immobiliari in Liguria, Piemonte e Trentino-Alto Adige. Il calendario è il seguente:

I nuovi bandi possono essere facilmente consultati nella sezione dedicata alle Aste immobiliari INPS, mentre per conoscere gli elenchi delle unità immobiliari messe a bando, informandosi sul termine della presentazione delle offerte, è necessario consultare i documenti pubblicati nella sezione RAN (Rete Aste Notarili).