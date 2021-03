Codice univoco fattura elettronica: cos’è e a cosa serve

Il codice univoco è un elemento fondamentale da inserire nella fattura elettronica verso la PA e non va confuso con il codice destinatario: ecco perché.

Il codice univoco della fattura elettronica è un elemento fondamentale nel processo di trasmissione del documento digitale, perché serve ad identificare in modo univoco il destinatario. Solo grazie al codice univoco, il Sistema di Interscambio (SdI) riesce a recapitare correttamente le fatture. Vediamo in dettaglio cos’è il codice unico, a cosa serve e in cosa si differenzia dal codice destinatario.

Codice destinatario e codice univoco a confronto

Spesso si tende a pensare al codice univoco come il codice destinatario contribuente. I due elementi hanno fondamentalmente la stessa funzione, ma ci sono delle differenze importanti:

il codice destinatario è utilizzato nella fattura elettronica B2B o B2C , ovvero tra soggetti privati, ed è composto da sette caratteri;

è utilizzato nella fattura elettronica , ovvero tra soggetti privati, ed è composto da sette caratteri; il codice univoco viene usato solo per le fatture elettroniche verso la PA (B2G) ed è composto da sei caratteri.

Codice univoco d’ufficio

Il codice univoco d’ufficio (CUU), anche chiamato codice IPA, va indicato in ogni fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un apposito elenco dei codici IPA di ogni ufficio preposto alla ricezione delle fatture PA. Importante: a un ente pubblico possono essere associati più codici univoci, che individuano i diversi uffici che fanno parte della stessa Amministrazione Pubblica.