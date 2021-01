Lotteria Scontrini, partenza rinviata

Rimandata la Lotteria degli Scontrini, a seguito della proroga sui registratori di cassa telematici: nuova data affidata ad Agenzia Entrate e Dogane.

Casse telematiche: adeguamento prorogato 25 Dicembre 2020 L’avvio della Lotteria degli Scontrini slitta di alcune settimane (presumibilmente a febbraio): iIn conseguenza del rinvio per l’obbligo di adeguamento dei registratori di cassa telematici, concesso dal Decreto Milleproroghe, anche la riffa di Stato sugli scontrini parte in ritardo rispetto alla data programmata del primo gennaio.

Come riporta anche il portale ufficiale del Governo sulla Lotteria degli Scontrini, la definizione della data di avvio è demandata a un provvedimento congiunto dell’Agenzia delle dogane e di quella delle Entrate.

Chi vende avrà così qualche settimana in più per adeguare il software del registratore di cassa telematico e chi compra avrà più possibilità di partecipare alla lotteria.

Come noto, le iscrizioni al portale si sono aperte lo scorso primo dicembre, per dare tempo ai partecipanti di ottenere un codice lotteria da presentare al momento del pagamento.

Ricordiamo a questo proposito che la Legge di Bilancio 2021 ha limitato la partecipazione alla lotteria ai soli acquisti effettuati con pagamento digitale.

Lotteria Scontrini: premi solo ai pagamenti digitali 22 Dicembre 2020 In base alla norma originaria (legge 232/2016, commi 540 e seguenti) era possibile partecipare anche con pagamenti in contanti ed erano previste estrazioni differenziate: normali e zerocontanti con premi speciali destinati per i pagamenti digitali. Modifiche al calendario estrazioni anche in questo senso, che a regime, saranno settimanali, mensili e annuali.

Il calendario di quelle settimanali e mensili è definito da Agenzia Dogane e Agenzia Entrate, la data dell’estrazione annuale dalle Dogane (il calendario sarà pubblicato sul sito www.adm.gov.it).

Pr quanto concerne i premi in palio, lo scontrino vincente premia sia chi compra sia chi vende: il dettaglio di seguito.

Premio annuale Premi mensili Premi settimanali 1 da € 5 mln 10 da € 100mila 15 da € 25mila 1 da € 1 mln 10 da € 20mila 15 da € 5mila

Infine, segnaliamo anche che è disponibile una guida per i negozianti alla lotteria degli scontrini digitali, sulla procedura di acquisizione dei codici lotteria e l’utilizzo del documento commerciale.