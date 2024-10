Presentati gli Stati Generali dell’Export

Stati Generali dell'Export (Milano, 11-12 ottobre 2024), presentato il programma della sesta edizione: oltre 50 relatori, panel tematici e focus sul business al femminile.

Presentato, presso la Camera dei Deputati di Roma, il programma della la sesta edizione degli Stati Generali dell’Export, l’evento organizzato dal Forum Italiano dell’Export (IEF) e che si terrà presso il Palazzo Reale di Milano l’11 e 12 ottobre.

L’idea alla base è quella di un think tank tutto italiano, capace di riunire grandi personalità dell’industria e delle istituzioni.

Stati Generali dell’Export: le novità dell’edizione 2024

Gli Stati Generali dell’Export, iniziativa lanciata da Lorenzo Zurino, sono organizzati dal Forum Italiano dell’Export (IEF), dal 2018 rappresenta un punto di riferimento per il commercio estero italiano, anche noto come la “Cernobbio dell’Export”.

Durante l’evento del 3 ottobre a Roma, presso la Camera dei Deputati, è stato svelato il programma 2024 della kermesse, prevista il 12 e 13 ottobre nella suggestiva cornice del Palazzo Reale di Milano.

Programma e panel

La presenza di oltre 50 relatori permetterà di esplorare non solo le sfide attuali, ma anche le best practices e le strategie di successo nel commercio estero. La due giorni includerà panel di alto livello su vari settori strategici per l’export italiano, come lusso, meccanica, agroalimentare, logistica e difesa.

Previste anche interviste doppie a figure di spicco dell’industria e delle istituzioni, come Giuseppe Caprotti, Mario Gasbarrino, Stefano Pontecorvo, Alessandro Decio, Saverio Continella, Umberto Quadrino, Andrea Benetton, Riccardo Maria Monti, Guido Damiani, Enzo Manes, Alfonso Dolce, Oscar Farinetti, ma anche i corpi intermedi come Massimiliano Giansanti, Ettore Prandini, Confindustria con Anna Mareschi Danieli.

Tra gli interventi spicca anche un panel interamente dedicato alle imprenditrici dal titolo “Women Doing Business”, moderato da Stefania Radoccia (Ernst&Young), dove si discuterà del ruolo crescente delle donne nel mondo del business, con relatrici del calibro di Giovanna Dossena (AVM Gestioni), Cristina Bifulco (Prysmian) e Cerea del ristorante Da Vittorio (tre stelle Michelin).

Una forte impronta filantropica

Oltre al business, questa edizione del Forum dedica ampio spazio alla solidarietà. La Fabbrica del Sorriso, iniziativa benefica della famiglia Berlusconi, è la Charity Partner dell’evento, mentre Enzo Manes, Presidente della Fondazione Italia Sociale, chiuderà la giornata del 12 ottobre con un intervento sulle iniziative filantropiche legate al mondo imprenditoriale.

I numeri e i protagonisti della manifestazione

Zurino ha confermato che il Forum ha già raggiunto quasi 500 iscritti, pronti a partecipare a questa piattaforma gratuita grazie al supporto di sponsor come il Gruppo Decò e Allianz Bank. “Milano rappresenta per noi un trampolino verso una maggiore internazionalizzazione,” ha dichiarato Zurino, “in una location unica come Palazzo Reale, e con il supporto delle autorità locali, l’evento è destinato a essere un appuntamento annuale irrinunciabile per gli attori del commercio estero.”

La presentazione della kermesse

L’incontro del 3 0ttobre tenutosi presso la Camera dei Deputati di Roma, moderato dal direttore di Forbes Alessandro Rossi, ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo imprenditoriale e istituzionale.

Tra gli ospiti provernienti dal mondo d’impresa c’erano Andrea Benetton, Eduardo Teodorani Fabbri, esponente della famiglia Agnelli, e Francesco Pugliese, ex Amministratore Delegato di CONAD e oggi presidente di Leonida.

Tra i rappresentanti delle istituzioni c’erano invece Francesco Fimmanò, Direttore Scientifico di Unimercatorum e Vicepresidente della Corte dei Conti, il magistrato Nicola Graziano, membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l’onorevole Fabrizio Sala e Stefania Radoccia, Chief Legal Officer di Ernst&Young, parteciperanno alla presentazione.