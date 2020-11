AEO: nuova procedura telematica al via

Operatori Economici Autorizzati (AEO): guida alla presentazione delle domande telematiche per gli scambi internazionali.

Gli Operatori Economici Autorizzati devono utilizzare il formulario elettronico unico e l’interfaccia armonizzata a livello UE per richiedere lo status di AEO (Authorized Economic Operator) e ricevere decisioni in formato digitale ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti).

Come presentare domanda

Lo status di AEO serve a certificare una situazione di affidabilità specifica del soggetto richiedente nei confronti delle Autorità doganali. Le Informazioni Tariffarie Vincolanti sono invece delle decisioni amministrative di rilievo unionale sull’applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l’assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric.

La procedura rientra nel percorso di digitalizzazione dei rapporti tra soggetti privati e Autorità incaricate delle attività di controllo nel commercio internazionale con l’obiettivo di semplificare i rapporti doganali per gli operatori in partnership per la celerità degli scambi commerciali con il conseguente incremento di competitività.

Codice EORI per operazioni doganali 20 Marzo 2019

La procedura per la presentazione delle domande AEO deve essere eseguita esclusivamente in formato elettronico, collegandosi al Trader Portal appositamente predisposto. Le istanze AEO inviate attraverso canali diversi non sono accettate.

Lo stesso canale telematico deve essere utilizzato non solo per presentare, scambiare, trattare e archiviare le informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO, ma anche per qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.