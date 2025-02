Nuove tariffe 2025 per le prestazioni sanitarie e protesiche SSN

Tariffe SSN 2025: prezzario e nomenclatore aggiornato per i servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e le prestazioni protesiche su misura.

L’aggiornamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in vigore dal 1° gennaio 2025, ha ridefinito i costi massimi che il cittadino deve sostenere per l’assistenza specialistica ambulatoriale e le prestazioni protesiche su misura.

Oltre a standardizzare i costi delle prestazioni, il Ministero della Salute ha aggiornato il Nomenclatore Tariffario per le protesi e gli ausili sanitari.

Nuove tariffe SSN per assistenza specialistica ambulatoriale

Il decreto 25 novembre 2024 del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevede un aggiornamento che tiene conto dell’innovazione tecnologica nelle procedure diagnostiche e terapeutiche e introduce un sistema tariffario omogeneo a livello nazionale, basato sui costi standard delle prestazioni emersi dai tariffari regionali e sull’andamento della spesa sanitaria.

Nello specifico, sono state aggiornate 1.113 tariffe associate alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica su un totale di 3.171 (il 35%).

Le regioni possono stabilire tariffe superiori a quelle massime indicate, ma gli importi eccedenti restano a carico dei bilanci regionali. Inoltre, la remunerazione delle prestazioni potrà prevedere un’aggiunta per i farmaci ad alto costo utilizzati in alcuni trattamenti.

Il nuovo tariffario SSN dal 2025

In allegato al decreto interministeriale sono presenti le nuove tabelle tariffarie per le prestazioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all’assistenza specialistica ambulatoriale e alle prestazioni protesiche.

Per i cittadini, il principale impatto riguarda gli aumenti di spesa e le possibili variazioni nei ticket sanitari, a seconda delle regioni e delle nuove tariffe applicate. Di contro, si mira ad una maggiore trasparenza nei costi delle prestazioni, con tariffe standardizzate per le visite specialistiche e gli esami diagnostici.

Previste anche nuove regole per le ricette mediche, che dal 30 dicembre 2024 sono emesse esclusivamente in formato digitale e valide per un massimo di 180 giorni.

Nuove tariffe per protesi e ausili sanitari

Un’altra area chiave della riforma riguarda l’assistenza protesica su misura. Le nuove tariffe massime sono state definite tenendo conto dei costi di produzione e distribuzione aggiornati e della revisione del Nomenclatore Tariffario per le protesi e gli ausili sanitari.

Le prestazioni protesiche personalizzate saranno erogabili a carico del SSN sulla base dei criteri definiti dal decreto ministeriale, con l’introduzione di nuovi parametri per la determinazione delle tariffe di riferimento.

Fase transitoria e gestione delle prescrizioni

Per consentire un passaggio graduale al nuovo sistema, sono previste misure transitorie per le prescrizioni emesse prima del 30 dicembre 2024. Le ricette precedenti sono valide per un massimo di 12 mesi, prorogabili di altri 6 mesi con un decreto successivo.

Le prescrizioni per i dispositivi protesici emesse fino a dicembre 2024 rimarranno utilizzabili fino alla scadenza massima stabilita, garantendo la continuità assistenziale per i pazienti già in trattamento.