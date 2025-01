Pensioni Scuola 2025: riapertura domande per Quota 103 e Opzione Donna, nuovo limite ordiamentale

Il Ministero dell'Istruzione ha fornito le indicazioni per il pensionamento del personale scolastico dal 1° settembre 2025: novità e scadenze di domanda.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico a partire dal 1° settembre 2025, recependo le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 sul pensionamento nel pubblico impiego.

Tra le principali novità della Circolare MIM n. 25316 del 31 gennaio 2025 c’è la riapertura dei termini per le domande di pensione con Quota 103 e Opzione Donna, oltre all’innalzamento del limite ordinamentale a 67 anni.

Le richieste devono essere inoltrate entro il 28 febbraio 2025.

Pensione Scuola con Opzione Donna

Le lavoratrici del comparto scuola possono accedere a Opzione Donna se, entro il 31 dicembre 2024, hanno maturato 35 anni di contributi con 61 anni di età, ridotti di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni. Necessaria l’appartenenza a una delle seguenti categorie: assistenza a un familiare con disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992); invalidità civile pari o superiore al 74%.

La domanda di cessazione dal servizio va presentata tramite POLIS – Istanze On Line entro il 28 febbraio 2025.

Pensione Scuola con Quota 103

Il pensionamento anticipato con Quota 103 è previsto in via sperimentale per il 2025 e riguarda il personale scolastico che, entro il 31 dicembre 2025, abbia maturato 62 anni di età e 41 anni di contributi. L’assegno pensionistico anticipato viene calcolato con il sistema contributivo e non può superare quattro volte il trattamento minimo fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Anche in questo caso, la domanda deve essere inoltrata tramite POLIS entro il 28 febbraio 2025.

Nuove regole sul collocamento a riposo

La Legge di Bilancio 2025 ha poi eliminato l’obbligo di collocamento a riposo d’ufficio a 65 anni per il personale con 41 anni e 10 mesi di contributi (donne) o 42 anni e 10 mesi (uomini). Il nuovo limite ordinamentale è stato innalzato a 67 anni. I dipendenti che compiono 65 anni entro il 31 agosto 2025, ma che non hanno presentato domanda di cessazione entro il 21 ottobre 2024, possono:

richiedere la cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2025, trasmettendo la domanda all’Ufficio Scolastico Territoriale competente;

revocare la richiesta di pensionamento, per proseguire il servizio e accumulare ulteriori contributi.