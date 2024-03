Stipendi Polizia di Stato: aumenta il netto in busta paga

A quanto ammonta lo stipendio nella Polizia di Stato e come aumentano le retribuzioni facendo carriera, anche per straordinari e indennità di pensione.

In arrivo nuovi aumenti per gli stipendi nella Polizia di Stato italiana, come previsto dalla Manovra 2024 per le Forze dell’ordine, con maggiorazioni anche per la pensione. A regime, ossia dal 2025, l’incremento medio di stipendio sarà di circa 188 euro.

Per diventare poliziotti basta il diploma di scuola superiore ma bisogna vincere un concorso e diventare Agente di Polizia di Stato, superando prove preselettive di cultura generale (domande a risposta multipla), prove fisiche e psicoattitudinali. Una volta avviata la carriera si possono raggiungere diversi livelli di stipendio e ottenere indennità accessorie.

Vediamo in dettaglio a quanto ammonta lo stipendio di un agente di polizia nella sua intera carriera, a quanto può arrivare la sua retribuzione massima, come si calcola il netto in busta paga a partire dal lordo e come cambiano i guadagni rispetto all’Arma dei Carabinieri.

Il CCNL della Polizia di Stato

Rinnovo Contratto Difesa e Sicurezza: ecco gli aumenti di stipendio 7 Marzo 2024 Il rinnovo del contratto per i poliziotti italiani è attualmente in fase di conclusione. Il CCNL di riferimento è quello delle Funzioni Centrali (in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024), che disciplina il trattamento economico e normativo del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, compresi Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato.

L’ultimo rinnovo del contratto ha già previsto un aumento medio mensile di 105 euro per i poliziotti, oltre a una serie di altri miglioramenti, tra cui:

l’aumento del fondo per il trattamento accessorio;

l’istituzione di un nuovo bonus per la produttività;

il riconoscimento di indennità per il lavoro svolto in condizioni di particolare disagio;

la revisione delle norme relative all’orario di lavoro e ai turni;

il rafforzamento dei diritti sindacali.

Con il prossimo rinnovo contrattuale, sono previsti nuovi aumenti dello stipendio per i poliziotti, con effetti anche sul calcolo della pensione della Polizia di Stato.

Gli stipendi della Polizia di Stato

La Polizia di Stato italiana ha una struttura gerarchica ben definita, con diversi livelli di carriera. Questi includono il Commissario di Polizia, l’Ispettore di Polizia, il Vice Ispettore di Polizia, il Sovrintendente, il Questore e il Vice Questore. L’avanzamento avviene tramite concorsi interni, corsi di formazione e valutazione dell’esperienza e del merito.

I livelli di stipendio variano notevolmente a seconda del grado e dell’esperienza del poliziotto. Ad esempio, un Commissario di Polizia può aspettarsi uno stipendio più alto rispetto a un Ispettore di Polizia o a un Sovrintendente, mentre un poliziotto a inizio carriera guadagna intorno ai 1200/1300 euro netti mensili, ovvero circa 19.000 euro lordi all’anno.

Vediamo in dettaglio gli stipendi della Polizia di Stato a seconda del ruolo e grado ricoperto.

Questore e Vice Questore

In Italia, il Questore, in quanto dirigente superiore responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza in una provincia (coordina le attività di tutti i Commissariati di Polizia della provincia), percepisce uno stipendio lordo annuo di €70.996,02 come trattamento principale, a cui si aggiunge un’indennità di posizione dirigenziale di €19.992,19, portando lo stipendio lordo totale a €90.988,21.

Per quanto riguarda lo stipendio mensile lordo un Questore guadagna circa €7.582,35 al mese al lordo delle tasse.

Il Vice Questore ha uno stipendio lordo tra i 55.000€ e 80.000€ annui lordi, con importi che variano anche in base all’anzianità di servizio.

Per diventare Questore, tra le altre cose, bisogna essere in possesso di una laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti.

Commissario di polizia

Per diventare Commissari della Polizia di Stato è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza. Come per gli altri avanzamenti di carriera, anche per diventare Commissario è richiesto il superamento di un concorso pubblico, che prevede una prova pre-selettiva su argomenti di diritto, una prova scritta su argomenti giuridici, il superamento di accertamenti fisici, prove fisiche, prove psicoattitudinali e infine una prova orale su argomenti di diritto.

Un commissario, all’inizio della carriera, guadagna circa 2.000 euro netti al mese, per poi arrivare, con gli anni di servizio a 3.000 euro al mese di stipendio netto.

Con la qualifica di Commissario Capo, lo stipendio lordo annuo parte da €27.564,08 e può arrivare fino a €32.728,67, considerando le indennità pensionabili mensili e gli assegni di funzione. Un poliziotto con questa qualifica guadagna infatti un salario mensile lordo di € 2.297,01 e riceve un’indennità pensionabile mensile di € 932,67.

In generale, i Commissari ricevono uno stipendio mensile lordo di € 2.258,85, con un salario annuo lordo di € 27.106,20 e ricevono un’indennità pensionabile mensile di € 923,12.

Il vice Commissario riceve uno stipendio mensile lordo di € 2.087,15, che porta il suo stipendio annuo lordo a € 25.045,76. Inoltre, riceve un’indennità pensionabile mensile di € 886,79.

Il Sostituto Commissario “coordinatore” guadagna uno stipendio mensile lordo di € 2.258,85, che porta il suo stipendio annuo lordo a € 27.106,20 e ricevoe un’indennità pensionabile mensile di € 913,13.

Gli ufficiali con la qualifica di Sostituto Commissario ricevono uno stipendio mensile lordo di € 2.273,50 (€ 26.282,03 lordi l’anno) e ricevono un’indennità pensionabile mensile di € 913,13.

Ispettore polizia

Per diventare Ispettore della Polizia di Stato, basta avere un diploma di scuola superiore, ma bisogna partecipare a un concorso pubblico, paragonabile a quello previsto per diventare Commissario.

Un ispettore della polizia di Stato, all’inizio della carriera, riceve un salario medio di circa 1.500 euro netti al mese, per poi arrivare anche a 3.000 euro al mese.

L’Ispettore Superiore con 8 anni di esperienza con questa qualifica riceve uno stipendio mensile lordo di € 2.136,75 (salario annuo lordo pari a € 25.641,00) e ricevono un’indennità pensionabile mensile di € 902,50.

Gli Ispettori Superiori con meno di 8 anni di qualifica ricevono uno stipendio mensile lordo di € 2.098,59, che porta il loro salario annuo lordo a € 25.183,13. Ricevono anche un’indennità pensionabile mensile di € 902,50.

Gli Ispettori Capo guadagnano uno stipendio mensile lordo di € 2.037,54, con un lordo di € 24.450,53 l’anno e percepiscono un’indennità pensionabile mensile di € 863,80.

Gli Ispettori ricevono uno stipendio mensile lordo di € 1.999,39, portando il loro salario annuo lordo a € 23.992,65.L’indennità pensionabile mensile è di € 836,98.

I Vice Ispettori guadagnano uno stipendio mensile lordo di € 1.903,83 (all’anno € 22.847,96) con un’indennità pensionabile mensile di € 810,72.

Sovrintendente

Anche per diventare Sovrintendente nella Polizia di Stato in Italia è richiesto il superamento di un concorso pubblico.

I Sovrintendenti capo “coordinatori” guadagnano uno stipendio mensile lordo di € 1.999,39, portando il loro stipendio annuo lordo a € 23.992,65. Ricevono anche loro un’indennità pensionabile mensile di € 833,08.

I Sovrintendenti capo con 4 anni nella qualifica ricevono uno stipendio mensile lordo di € 2.043,79 (annuo lordo di € 23.031,11), con un’indennità pensionabile mensile di € 833,08.

I Sovrintendenti capo con meno di 4 anni di qualifica, guadagnano uno stipendio mensile lordo di € 2.029,13, (22.756,39 euro l’anno) e ricevono un’indennità pensionabile mensile di € 833,08.

I sovrintendenti ricevono uno stipendio mensile lordo di € 2.021,06, uno stipendio annuo lordo di € 22.252,73) e un’indennità pensionabile mensile di € 786,21.

I Vice Sovrintendenti guadagnano uno stipendio mensile lordo di € 1.781,90, uno stipendio annuo lordo di € 21.382,76 e ricevono un’indennità pensionabile mensile di € 782,53.

Assistente

L’Assistente Capo “coordinatore” guadagna uno stipendio mensile lordo di € 1.871,06, prendendo così uno stipendio annuo lordo di € 22.252,73 e riceve un’indennità pensionabile mensile di € 712,20.

L’Assistente Capo con 5 anni nel grado prende uno stipendio mensile lordo di € 1.785,71, annuo lordo di € 21.428,55 e un’indennità pensionabile mensile di € 712,20.

Gli Assistenti Capo con meno di 5 anni di esperienza guadagnano uno stipendio mensile lordo di poco inferiore (€ 1.778,08), con un lordo annuo di € 21.336,98 e un’indennità pensionabile mensile di € 712,20.

Inizialmente, gli assistenti ricevono uno stipendio mensile lordo di € 1.709,40, con un lordo annuo di € 20.512,80. e un’indennità pensionabile mensile di € 651,70.

Agenti e agenti scelti

Gli Agenti scelti guadagnano uno stipendio mensile lordo di € 1.655,98 (pari a € 19.871,78 l’anno) e ricevono un’indennità pensionabile mensile di € 605,36.

Gli agenti semplici,ricevono uno stipendio mensile lordo di € 1.606,38, portando il loro stipendio annuo lordo a € 19.276,54. Ricevono anche un’indennità pensionabile mensile di € 571,26.

Lavoro straordinario e componenti aggiuntive dello stipendio

Quelli sopra descritti sono gli stipendi base dei poliziotti, in funzione del grado e della qualifica. Ma i poliziotti fanno spessissimo anche turni che vanno oltre il consueto orario. Il lavoro straordinario rappresenta una componente significativa della remunerazione totale di un poliziotto. Le tariffe orarie per il lavoro straordinario variano a seconda del tipo (feriale, notturno o festivo, notturno-festivo), con il Commissario Capo che riceve fino a €21,02 per ora di lavoro notturno-festivo, mentre un Agente riceve fino a €14,72 per lo stesso tipo di lavoro straordinario. Queste tariffe riflettono la diversità delle condizioni lavorative e il riconoscimento dell’impegno extra richiesto.

Da non trascurare poi gli assegni di funzione, che sono premi economici concessi in riconoscimento del servizio prolungato, che variano anch’essi in base alla qualifica e agli anni di servizio. Un Commissario Capo, dopo 32 anni di servizio, può ricevere un assegno di funzione di €5.915,67, mentre un Vice Sovrintendente nello stesso intervallo di tempo riceverà €3.470,98. Questi assegni riconoscono il contributo duraturo degli ufficiali al mantenimento della sicurezza pubblica e alla loro esperienza acquisita nel corso degli anni.

Chi paga gli stipendi alla Polizia di Stato?

Gli stipendi dei membri della Polizia di Stato sono pagati dallo Stato italiano, attraverso il Ministero dell’Interno. Questo dipartimento governativo è responsabile della gestione delle risorse finanziarie destinate alle forze dell’ordine e assicura che i poliziotti ricevano la loro remunerazione in modo puntuale e adeguato.

Ecco una tabella riassuntiva degli stipendi annui e mensili (lordi) del personale della Polizia di Stato:

Qualifica Stipendio Mensile (Lordo) Stipendio Annuo (Lordo) Indennità Pensionabile Mensile Commissario Capo € 2.297,01 € 27.564,08 € 932,67 Commissario € 2.258,85 € 27.106,20 € 923,12 Vice Commissario € 2.087,15 € 25.045,76 € 886,79 Sostituto Commissario “coordinatore” € 2.258,85 € 27.106,20 € 913,13 Sostituto Commissario € 2.273,50 € 26.282,03 € 913,13 Ispettore Sup. (8 anni nella qualifica) € 2.136,75 € 25.641,00 € 902,50 Ispettore Superiore € 2.098,59 € 25.183,13 € 902,50 Ispettore Capo € 2.037,54 € 24.450,53 € 863,80 Ispettore € 1.999,39 € 23.992,65 € 836,98 Vice Ispettore € 1.903,83 € 22.847,96 € 810,72 Sovr.nte Capo “coordinatore” € 1.999,39 € 23.992,65 € 833,08 Sovrintendente Capo (4 anni nella qualifica) € 2.043,79 € 23.031,11 € 833,08 Sovrintendente Capo € 2.029,13 € 22.756,39 € 833,08 Sovrintendente € 2.021,06 € 22.252,73 € 786,21 Vice Sovrintendente € 1.781,90 € 21.382,76 € 782,53 Assistente Capo “coordinatore” € 1.871,06 € 22.252,73 € 712,20 Assistente Capo (con 5 anni nel grado) € 1.785,71 € 21.428,55 € 712,20 Assistente Capo € 1.778,08 € 21.336,98 € 712,20 Assistente € 1.709,40 € 20.512,80 € 651,70 Agente scelto € 1.655,98 € 19.871,78 € 605,36 Agente € 1.606,38 € 19.276,54 € 571,26

Carabinieri e Polizia di Stato: chi guadagna di più?

Il confronto tra gli stipendi dei Carabinieri e della Polizia di Stato è un argomento dibattuto, soprattutto da parte dei giovani che stanno valutando la carriera da intraprendere. Entrambe le forze dell’ordine svolgono ruoli cruciali nella sicurezza pubblica italiana, ma ci sono differenze nei loro compiti e nella struttura organizzativa che possono riflettersi nei loro compensi. Proviamo a fare un confronto tra carabinieri e polizia di stato.

Agente semplice:

Polizia: circa 1.300-1.400€ netti al mese.

Carabinieri: circa 1.344,16€ netti al mese.

Agente scelto:

Polizia: circa 1.400-1.500€ netti al mese.

Carabinieri: circa 1.450€ netti al mese.

Ufficiali:

Polizia: da 2.500€ a 4.000€ netti al mese.

Carabinieri: da 2.700€ a 4.500€ netti al mese.

Generali:

Polizia: da 5.000€ a 7.000€ netti al mese.

Carabinieri: da 5.500€ a 8.000€ netti al mese.

In generale, i compensi tra i due corpi appaiono simili, soprattutto in partenza. Con l’avanzamento di carriera, i divari di stipendio sembrano invece andare leggermente a favore dei carabinieri. Tuttavia è bene ricordare che i compensi possono variare anche in modo considerevole, a seconda del grado e dell’esperienza del singolo membro, nonché in base all’avanzamento di carriera e alle specifiche indennità legate al ruolo svolto.