Rinnovo Contratto Difesa e Sicurezza: ecco gli aumenti di stipendio

Rinnovo Contratto Difesa e Sicurezza, ecco tutti gli aumenti di stipendio previsti per i singoli comparti, da 170 a 190 euro lordi al mese in più.

In arrivo per le Forze dell’Ordine aumenti di stipendio fino a 190 euro lordi al mese grazie al rinnovo del contratto nel 2024, con entrata a regime degli incrementi salariali a partire dal prossimo anno.

Gli aumenti medi lordi mensili stimati vanno dai 172 euro per l’Esercito ai 194 euro per la Guardia di Finanza.

Aumento di stipendio per Difesa e Sicurezza

Rinnovo contratti PA 2024: l'accordo quadro 11 Gennaio 2024 Secondo le stime del Ministero per la Funzione Pubblica, si tratta di incrementi retributivi medi del 5,78%, che entreranno a regime dal 1° gennaio 2025.

Gli aumenti medi mensili, a regime dal 2025, in base alle stime (a partire dalle risorse stanziate nella Legge di Bilancio 2024), sono i seguenti:

Esercito: 172 euro

Vigili del Fuoco: 173 euro

Polizia Penitenziaria: 179 euro

Forze di Polizia: 188 euro

Carabinieri: 189 euro

Marina militare: 189 euro

Aeronautica: 192 euro

Il tavolo sindacale

Pensioni in aumento per Forze Armate e di Polizia 13 Dicembre 2023 Il governo ha già destinato in Manovra le risorse destinate a finanziare gli scatti salariali per il comparto Difesa e Sicurezza (Polizia, Militari e Vigili del Fuoco), con interventi anche in tema pensioni.

Ora si tratta di attuare le previsioni di legge a tale scopo e, a tale scopo, si è svolto il 6 marzo il primo tavolo sindacale a Palazzo Chigi, con la premier Giorgia Meloni e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Il prossimo incontro è fissato per il 14 marzo perché l’esecutivo ha voglia di chiudere la trattativa.