Borse di studio INPS per la formazione dei dipendenti pubblici

Nuovo bando di concorso per l’assunzione di 791 funzionari da parte del Ministero della Giustizia: domande tramite il portale inPA, entro il 13 febbraio.

Quota 103, Opzione Donna, rivalutazione pensioni, APE Sociale, assunzioni, RdC, congedi, Assegno unico: guida INPS alle misure in Manovra.

L’avviso di Fondirigenti per supportare i Piani formativi delle imprese volti a sostenere la parità di genere: domande fino al 18 gennaio.

Hub Aziende: nuovi canali per i servizi INPS online

Nuovi Hub Aziende INPS: in arrivo ulteriori canali per la fruizione dei servizi integrati e interoperabili per aziende e intermediari.