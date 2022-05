Concorsi RIPAM Ministero del Turismo: bandi, requisiti e scadenza

Il Ministero del Turismo bandisce due concorsi per diplomati e laureati da assumere nell’area amministrativa: ecco come candidarsi.

Pubblicati nuovi concorsi per il reclutamento di personale da assumere presso Ministeri ed Enti pubblici. Entro i primi di giugni bisogna completare la procedura di domanda. Vediamo di seguito gli ultimi bandi ancora aperti.

Concorsi per il Ministero Turismo

Il Ministero del Turismo promuove due concorsi pubblici per assumere complessivamente 30 unità di personale, risorse da inserire nell’area amministrativa con ruoli differenti. Le selezioni sono rivolte rispettivamente a reclutare 10 unità di personale amministrativo area II e 20 area III, relativamente a vari profili professionali.

Concorso per diplomati

Per quanto riguarda il concorso pubblico per la selezione di 10 unità di personale amministrativo (Area II, Fascia retributiva F2) da inquadrare nei ruoli del personale del Ministero del Turismo, è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, tutolo di studio conseguito presso Istituti statali o parificati o legalmente riconosciuti.

Sono previste sia una prova scritta sia una prova orale: la prima consisterà in un questionario a risposta multipla e verterà su una rosa di materie specifiche, tra le quali anche l’utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi e la lingua inglese. Le stesse materie saranno oggetto di verifica anche durante la prova orale.

Concorso per laureati

Il concorso per selezionare 20 unità di personale amministrativo (Area III, Fascia retributiva F1) riguarda diversi profili: specialista del settore turistico, specialista nella comunicazione istituzionale e specialista del settore informatico ed ingegneristico.

È necessario aver conseguito la laurea specialistica in Progettazione e gestione dei sistemi turistici, oppure Informazione e sistemi editoriali, Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità, Tecniche e metodi per la società dell’informazione, Teorie della comunicazione, Teorie e metodologie dell’e-learning e dei media education, Informatica, Tecniche e metodi per la società dell’informazione o Ingegneria informatica. Anche in questo caso saranno predisposte due prove, scritta e orale.

Come candidarsi

Per candidarsi alle selezioni è necessario inviare la domanda di ammissione esclusivamente per via telematica, mediante la piattaforma Step One Ripam Cloud. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro il 4 giugno 2022.