Obbligo vaccinale docenti per guariti senza vaccino

Obbligo vaccinale per docenti e ATA a Scuola: per i guariti non vaccinati, il Super Green Pass perde validità dopo sei mesi, dopo scatta la sospensione.

Il Governo sta mettendo a punto le tappe della roadmap per la progressiva riduzione o eliminazione delle restrizioni anti Covid, tuttora vigenti. Fino al 15 giugno, salvo nuove disposizioni di legge, restano le attuali regole sull’obbligo vaccinale per le categorie interessate, a partire dal mondo della Scuola.

Obbligo vaccinale docenti e ATA

Lavoro, verso l'addio al Super Green Pass 16 Marzo 2022 A breve dovrebbe essere approvato un decreto ad hoc per coinvolge anche il mondo della scuola, che potrebbe interessare l’obbligo vaccinale per i docenti, i dirigenti e il personale ATA fino al 15 giugno. Ad oggi, però, i dirigenti scolastici sono sempre tenuti a verificare il possesso di Super Green Pass da parte di docenti e collaboratori, certificato che si ottiene esclusivamente con l’avvenuta vaccinazione o con la guarigione.

L’obbligo vaccinale, precedentemente già previsto per il personale sanitario, dallo scorso 15 dicembre è richiesto anche quello della scuola, al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, polizia locale e penitenziaria, giustizia minorile e di comunità, agenti dei servizi segreti, personale amministrativo della sanità, e da febbraio anche al personale universitario, fino al termine del 15 giugno 2022 salvo eventuali anticipazioni o posticipi stabiliti da nuova legge rispetto al decreto Covid 172/2021 e successive integrazioni.

Obbligo vaccinale dopo guarigione Covid

Un caso particolare è quello del personale docente guarito dal Covid ma non vaccinato: prima di procedere con la sospensione di un insegnante che non ha ricevuto la somministrazione del vaccino, è necessario attendere il periodo di tempo previsto dalla legge e relativo alla validità del Green Pass ottenuto in seguito alla guarigione dalla malattia.

La Certificazione Verde Covid che attesta la guarigione dall’infezione, infatti, viene rilasciata a chi è guarito da non più di sei mesi. Il dirigente scolastico è tenuto ad avviare il procedimento di sospensione dopo questo lasso di tempo, attendendo 5 giorni a partire dalla prima verifica del Green Pass non andata a buon fine. Nei cinque giorni di tolleranza, il personale può lavorare con Green Pass base (anche da tampone). Qualora il docente presenti come documentazione la richiesta di vaccinazione, questa deve essere eseguita entro 20 giorni dalla prenotazione.

I docenti che non si vaccinano vengono sospesi dal servizio e dallo stipendio senza sanzioni disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Chi si reca sul luogo di lavoro senza il vaccino rischia una multa da 600 a 1.500 euro, mentre per il datore di lavoro che non effettua i controlli le sanzioni vanno da 400 a 1.000 euro.