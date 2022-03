Aggiornamento GPS 2022: nuove Graduatorie per le Supplenze a Scuola

Supplenze GPS 2022: cambiano le regole di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze a Scuola, ecco ultime novità e anticipazioni.

L’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per i docenti della Scuola attende ancora il nuovo Regolamento, necessario per aggiornare il proprio punteggio o per effettuare il primo inserimento in graduatoria. In base alle numerose anticipazioni, si profilano già nel 2022 importanti novità per gli insegnanti precari in prima e seconda fascia GPS o per i nuovi aspiranti supplenti.

Vediamo dunque i cambiamenti in arrivo, in attesa di conferme ufficiali sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante “Regolamento concernente la costituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo”.

Il nuovo Regolamento GPS

Il Regolamento disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno (articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, legge 3 maggio 1999, n. 124) nonché l'attribuzione di incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali su posto comune e di sostegno e del personale educativo.

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato al CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) lo schema di decreto del nuovo Regolamento per le Supplenze: il Consiglio ha espresso parere favorevole all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) fin dall’anno scolastico 2022/23. Si attende quindi a breve il decreto MIUR con le modalità di predisposizione delle GPS. Con il medesimo provvedimento sono attese le tabelle di valutazione dei titoli di accesso alle graduatorie.

Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate.

Aggiornamento Graduatorie GPS 2022

Secondo lo schema di decreto contenente il nuovo Regolamento, l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze mira ad allinearsi, per composizione e durata, a quello delle Graduatorie A Esaurimento (GAE) diventando pertanto annuale. In pratica, i punteggi varranno per i singoli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Composizione Graduatorie GPS

Vediamo come dovrebbero essere impostate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze in base alla bozza del nuovo Decreto Ministeriale.

GPS infanzia e primaria : prevista un’unica fascia (abolita la seconda) a cui potranno accedere gli aspiranti supplenti in possesso di abilitazione.

: prevista un’unica fascia (abolita la seconda) a cui potranno accedere gli aspiranti supplenti in possesso di abilitazione. GPS scuola secondaria : prima fascia (per classi di concorso) per aspiranti supplenti con titolo di abilitazione: seconda fascia per aspiranti supplenti con il solo titolo di studio e i requisiti di accesso previsti dalla legge.

: prima fascia (per classi di concorso) per aspiranti supplenti con titolo di abilitazione: seconda fascia per aspiranti supplenti con il solo titolo di studio e i requisiti di accesso previsti dalla legge. GPS sostegno : prima fascia con titolo di specializzazione nel relativo grado di istruzione; seconda fascia per chi non è abilitato al sostegno e che, entro l’anno precedente, abbia maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, con abilitazione o titolo di accesso alle GPS per la scuola dell’infanzia e primaria del relativo titolo di studio abilitante, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

: prima fascia con titolo di specializzazione nel relativo grado di istruzione; seconda fascia per chi non è abilitato al sostegno e che, entro l’anno precedente, abbia maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, con abilitazione o titolo di accesso alle GPS per la scuola dell’infanzia e primaria del relativo titolo di studio abilitante, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; GPS istituzioni educative: prima fascia in possesso dello specifico titolo di abilitazione, seconda fascia con titoli di studio e requisiti stabiliti dal decreto.

Graduatorie GPS su Istanze Online

La domanda di ingresso o di aggiornamento del punteggio per le nuove Graduatorie Provinciali si presenterà esclusivamente per via telematica, tramite il portale Istanze Online: secondo le anticipazioni, per il 2022 la finestra temporale per aggiornamenti e primi inserimenti è prevista per il periodo aprile-maggio. Si può fare domanda per una sola Provincia, per una o più GPS (e relative graduatorie di istituto) e per la prima fascia delle graduatorie di istituto per le quali si possiedono i requisiti.

Le convocazioni per il conferimento degli incarichi si effettueranno con procedura informatizzata di selezione degli aspiranti supplenti.