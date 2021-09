Green Pass a Scuola: come funziona la piattaforma di verifica online

Operativa dal 13 settembre la piattaforma del MIUR per verificare il Green Pass di docenti e ATA in 5 passi, anche su delega: online la guida all’uso.

“Verifica Green Pass” è la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione che permetterà ai dirigenti scolastici di verificare la validità del Certificato Verde COVID-19, obbligatorio per i docenti e per il personale ATA a partire dal 1° settembre 2021. L’applicazione MIUR, in collaborazione con il Ministero della Salute, è operativa da lunedì 13 settembre: un sistema semplice, veloce e sicuro per controllare la validità del Green Pass a Scuola a disposizione dei presidi, o di un altro utente abilitato dai dirigenti.

Si tratta di uno strumento agile per la verifica in tempo reale, essendo inserito nel sistema informativo del Ministero dell’Istruzione. Il controllo avverrà in cinque passaggi:

accesso al Sistema Informativo dell’Istruzione e alla funzionalità “Verifica Green Pass”; selezione del codice meccanografico dell’istituto su cui effettuare la verifica; visualizzazione dell’elenco dei nominativi del personale docente e ATA in servizio; attivazione del processo di verifica del possesso del Green Pass in corso di validità; visualizzazione dell’elenco del personale verificato con indicazione dello stato di validità del Green Pass (attivo/non attivo).

Per quanto riguarda la tutela della privacy, il sistema non segnalerà la motivazione di un eventuale Green Pass non attivo.

Il MIUR ha già messo a disposizione dei dirigenti scolastici anche una video-guida dettagliata e alcune slide esplicative di tutte le fasi. Ogni dirigente, inoltre, potrà visualizzare in un’unica schermata tutte le scuole di cui sarà il reggente e potrà delegare il controllo a un altro dipendente della scuola. È previsto anche un servizio di assistenza, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14 per raccogliere domande e segnalazioni.