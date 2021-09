Green Pass esteso a nuovi lavoratori: il decreto in CdM

Obbligo Green Pass: in Consiglio dei Ministri l'estensione a nuove categorie di lavoratori, previsti successivi step tra fine settembre e fine ottobre.

Decreto Green Pass in CdM: nuove anticipazioni 7 Settembre 2021 Nel Consiglio dei Ministri di giovedì 9 settembre, convocato a mezzogiorno, viene prevista l’estensione dell’obbligo di Green Pass per i lavoratori di mense e pulizie che operano negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nelle RSA e negli ospedali. Per tutte le altre categorie, nel settore pubblico e privato, per il momento il Governo Draghi rinvia le decisioni ad un successivo confronto con Confindustria e Sindacati.

I ritmi sono comunque serrati: per gestori e personale di bar e ristoranti, palestre e piscine, cinema e teatri e tutti gli altri settori dove è richiesta ai clienti la Certificazione Verde Covid-19 per accedere o fruire di servizi, i vertici con le parti sociali sonoin programma nei prossimi giorni. Tra le priorità c’è anche quella di estendere a breve l’obbligo di Certificazione Covid anche agli autisti del trasporto pubblico locale oltre al personale dei mezzi di lunga percorrenza. E si valuta il coinvolgimento dei lavoratori a contatto con il pubblico (es.: operatori di sportello, cassieri, ecc.).

La decisione di prendersi ancora qualche giorno o settimana per emanare i nuovi provvedimenti non sorprende più di tanto: come confermano fonti di Palazzo Chigi, serve tempo per approfondire i diversi aspetti giuridici oltre che le valutazioni di natura politica, a partire dalla gestione (e dei costi) dei tamponi per i lavoratori che non vogliono o non possono vaccinarsi. Per l’Esecutivo – esclusi i fragili con esenzione vaccinale, per i quali è probabile che i test saranno disponibili gratuitamente – il costo dei tamponi non puòessere coperto dallo Stato per non gravare sulla collettività e soprattutto per non disincentivare la vaccinazione.

Nel cronoprogramma, che arriva fino a ottobre, non c’è però spazio a troppi tentennamenti. Intanto si parte con il Green Pass per le ditte di pulizia e il personale delle mense scolastiche, coinvolgendo anche i lavoratori a contatto con le RSA. Poi l’obiettivo è comunque quello di allargare la sfera di applicazione del Green Pass anche alle altre catogorie di cui sopra, poi ai dipendenti statali (con una piattaforma specifica per i controlli massivi, analoga a quella adottata per le scuole) e infine a quelli delle imprese private.

Le imprese si stanno intanto già muovendo in autonomia, in ordine sparso, richiedendo in molti casi la certificazione per l’accesso alle strutture aziendali), in alcuni casi anche garantendo la gratuità dei tamponi (per le aziende associate a Confapi, ad esempio, grazie all’accordo appena raggiunto con i sindacati). Professionisti e autonomi al momento non sono inclusi tra le categorie per le quali si valuta l’obbligo di Green Pass a priori (se non per l’accesso ai tribunali) ad eccezione dei magistrati che, per le attività svolte, sarebbero considerati come figure assimilabili alla Pubblica Amministrazione.