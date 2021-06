Concorso docenti STEM: prove scritte da luglio

Assunzioni Scuola: dai primi di luglio, le prove scritte del concorso per docenti di discipline STEM, per 6.129 posti disponibili.

Con la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale prendono ufficialmente il via le procedure di reclutamento ordinario dei docenti, che potranno affrontare le prime prove scritte a partire dai primi giorni di luglio. I primi concorsi sono dedicati alle discipline scientifiche ‘STEM’ per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Matematica e Scienze, Scienze e Tecnologie informatiche), programmati in modalità semplificata come previsto dal nuovo Decreto-Sostegni.

Scuola: concorsi e assunzioni nel Decreto Sostegni Bis 31 Maggio 2021

Il rafforzamento dell’area di insegnamento STEM è contenuto nel PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La procedura di reclutamento prevede una prova scritta a risposta disciplinare multipla computer based, che comprenderà anche Inglese e Informatica, oltre a una prova orale che precederà la stesura della graduatoria.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 2, 5, 6, 7 e 8 luglio. Sono volte a reclutare 6.129 docenti suddivisi fra le varie discipline. Su oltre 60mila candidati, 39mila concorre per Matematica e Scienze (classe di concorso A28 – scuole secondarie di I grado).