Concorsi PA: dopo PNRR, selezioni sul portale unico reclutamento

Riforma PA al via: rinnovi, assunzioni e welfare 10 Marzo 2021 La Pubblica Amministrazione è pronta a rinnovarsi seguendo quattro direttive fondamentali, due delle quali sono basate sul capitale umano e sulla digitalizzazione. Questo è quanto emerge dal documento contenente le “Linee programmatiche” della PA, che segue l’Audizione in Commissioni riunite del Ministro Renato Brunetta. Inserendo la Riforma nel Recovery Plan italiano (PNRR – Missione 1), l’obiettivo è di rinnovare la PA per restituire autorevolezza e valore alla comunità di lavoratori del settore, focalizzando l’attenzione anche sul ricambio generazionale e sulle modalità di ingresso di nuove risorse.

Tra il 2019 e il 2020 la Pubblica Amministrazione ha perso circa 190mila dipendenti. Entro i prossimi tre-quattro anni si prevede l’uscita di altre 300mila persone. Nel 2021, per la prima volta, ci saranno più pensionati ex dipendenti pubblici (3 milioni) che dipendenti pubblici attivi.

Per quanto concerne l’accesso alla Pubblica Amministrazione, il dicastero si propone di favorire un rapido: l’età media dei dipendenti pubblici è di 50,7 anni, mentre il 16,9% del totale ha più di 60 anni e soltanto il 2,9% ne ha meno di 30.

Anche i percorsi di accesso saranno sottoposti a procedure di innovazione e rinnovamento, a partire dall’abbandono del modello dei concorsi centralizzati con graduatorie a scorrimento e durate pluriennali, ritenuti incompatibili con le esigenze delle amministrazioni di reclutare in modo rapido e garantendo le pari opportunità.

I percorsi di selezione saranno resi digitali, trasparenti e meglio focalizzati sulle esigenze e i fabbisogni delle singole amministrazioni centrali e locali, anche mutuando modelli all’avanguardia utilizzati nelle organizzazioni internazionali e facendo confluire gli stessi sul portale unico per il reclutamento, che sarà l’infrastruttura tecnologica di gestione dei concorsi, comprese le singole prove concorsuali e che, in un’ottica di complementarietà, sarà finanziato con le risorse del PON Governance, per consentirne l’immediata operatività dopo l’avvio del PNRR.

Allo stesso tempo, saranno introdotti percorsi ad hoc destinati a selezionare i migliori laureati (anche con dottorati) e i profili con le più alte qualifiche, anche tecniche (ingegneri, architetti, geologi, chimici, statistici, ecc.) e gestionali (project management, pianificazione, progettazione e controllo, performance e risk management, gestione di risorse umane e finanziarie, policy design, comunicazione digitale, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati a valere sui fondi UE, ecc.) favorendo anche l’accesso da parte dei talenti che lavorano nel privato, in organizzazioni internazionali, in università straniere o presso soggetti pubblici e privati all’estero.

Un’ultima considerazione contenuta nelle Linee Programmatiche:

per rafforzare il ricambio generazionale e l’immissione di giovani con nuove competenze, si potrebbe ipotizzare un meccanismo volontario di incentivi all’esodo di persone vicine all’età pensionabile e con professionalità non adeguate a cogliere la sfida dell’innovazione tecnologica o non più motivate a rimanere nel settore pubblico.