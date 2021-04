Bonus Cultura: boom di registrazioni online su 18App

Attiva la procedura 2021 di registrazione su 18App per richiedere il bonus da 500 euro destinato ai giovani nati nel 2002: cosa acquistare ed entro quando.

Boom di registrazioni online a 18app.it per richiedere il bonus da 500 euro destinato ai diciottenni, spendibile in prodotti e iniziative culturali. La Webapp consente agli esercenti di registrarsi e ai giovani nati nel 2002 di richiedere il Bonus Bultura, da spendere entro 28 febbraio 2022. Per ottenerlo è necessario richiedere l’identità digitale SPID, primo step per poter usufruire del contributo economico pari a 500 euro utilizzabile per acquistare libri, visitare musei, parchi e aree archeologiche, partecipare a eventi culturali, concerti, manifestazioni.

Bonus Cultura 2021, guida all'uso 29 Marzo 2021 Per beneficiare del Bonus è necessario registrarsi poi sulla apposita piattaforma 18App entro il 31 agosto 2021, accedendo con identità digitale SPID e, dopo aver completato la registrazione, generare i buoni fino a coprire l’importo totale (possono essere salvati sullo smartphone o stampati per utilizzarli presso gli esercenti fisici e online convenzionati che hanno aderito all’iniziativa, compresi quelli sul Web come Amazon).

Quasi 100mila le registrazioni completate nelle prime 24 ore dall’apertura della procedura (il primo aprile), segno di un grande interesse per l’iniziativa e di diffusione con lo SPID. Introdotta nel 2016, con alti e bassi il Bonus Cultura è giunto alla quinta edizione erogando oltre 700 milioni di euro in libri, musica, film, attività ed eventi culturali, corsi di lingua, abbonamenti ai quotidiani (anche digitali).