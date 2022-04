Dichiarazioni fiscali: ecco i tempi di conservazione

Regole fiscali su marca da bollo per fatture cartacee ed elettroniche: guida alla procedura, campi di esclusione, obblighi e responsabilità solidale.

Scadenze fiscali: comunicazioni e pagamenti del 19 aprile

In scadenza il 19 aprile il pagamento degli avvisi bonari slittati da fine marzo e la trasmissione dei dati al Fisco per i bonus edilizi in condominio.